Change Mobile Number in Aadhaar Card: बदल गया है आपका मोबाइल नंबर? ऐसे करें आधार कार्ड में अपडेट, जानें आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Aadhar Card Updation

How to Change Mobile Number in Aadhaar Card: अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है या पुराना नंबर अब काम नहीं कर रहा है, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड में इसे अपडेट करवा लें. क्योंकि आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पेमेंट जैसी हर चीज में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बहुत जरूरी हो गया है. अगर आपका नंबर आधार में अपडेट नहीं है, तो ये सेवाएं बाधित हो सकती हैं. यह काम ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है. इसलिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर यह अपडेट करवाना होगा. आइए जानते हैं इसका पूरा आसान तरीका:

स्टेप 1: नजदीकी आधार सेवा केंद्र ढूंढें

सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

“Locate an Enrollment Centre” ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना शहर, पिन कोड या इलाका डालें और नजदीकी केंद्र की जानकारी पाएं.

समय बचाने के लिए वेबसाइट से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं.

स्टेप 2: आधार सेवा केंद्र पर जाएं

अपने साथ आधार कार्ड या आधार नंबर ले जाएं.

चाहें तो पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे कोई ID प्रूफ भी ले जा सकते हैं, हालांकि मोबाइल अपडेट के लिए यह अनिवार्य नहीं है.

स्टेप 3: फॉर्म भरें

केंद्र पर “आधार अपडेट फॉर्म” मिलेगा.

उसमें अपना नया मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

फॉर्म में “मोबाइल नंबर अपडेट” का ऑप्शन चुनना न भूलें.

स्टेप 4: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन लिए जाएंगे.

यह इसलिए ज़रूरी है ताकि यह पुष्टि हो सके कि आप ही असली आधार धारक हैं.

स्टेप 5: रसीद लें और अपडेट स्टेटस चेक करें

फॉर्म जमा करने के बाद आपको URN (Update Request Number) मिलेगा.

अपडेट में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं.

आप UIDAI वेबसाइट पर जाकर “Check Aadhaar Update Status” में URN डालकर स्टेटस देख सकते हैं.

आधार में मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन, बैंक, UPI और सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने के लिए जरूरी होता है. सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ₹50 शुल्क लिया जाएगा. अगर साथ में फोटो या बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हैं, तो ₹100 का चार्ज लग सकता है.

आधार में मोबाइल अपडेट हुआ या नहीं, यह चेक करने के लिए UIDAI वेबसाइट पर जाएं, जहां “Verify Email/Mobile Number” पर क्लिक करें. इसके बाद आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर डालें. अगर वेरिफाई हो गया तो जानें की आपके आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है.