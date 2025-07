Aadhaar Mobile Number Update: आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदलें? ये है अपडेट करने का सबसे आसान तरीका

How to Change Mobile Number in Aadhaar Card? आधार कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया एक 12-अंकों का नंबर है. यह एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ है, जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और पहचान पत्र के तौर पर लगभग हर जगह होता है.

आधार (Aadhaar Card) की इतनी ज़्यादा अहमियत होने की वजह से, यह बहुत ज़रूरी है कि इसमें दी गई आपकी सारी जानकारी, जैसे नाम, पता और खासकर आपका मोबाइल नंबर, हमेशा अपडेटेड रहे.

आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना आधार नंबर डालते हैं, तो आपकी पहचान कन्फर्म करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आता है. लेकिन सोचिए, अगर आपका वो नंबर बंद हो गया हो या बदल गया हो और आपने उसे आधार में अपडेट नहीं कराया है, तो आपको OTP नहीं मिलेगा. ऐसे में आपके कई ज़रूरी काम रुक सकते हैं. इसी परेशानी से बचने के लिए, अपना नया फ़ोन नंबर आधार में अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है.

तो चलिए, जानते हैं कि आप आधार कार्ड में अपना फ़ोन नंबर कैसे बदल सकते हैं.

सबसे ज़रूरी बात: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं कर सकते. फ़ोन नंबर बदलने या अपडेट करने के लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) जाना ही होगा. हालांकि, आप लंबी लाइनों से बचने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कर सकते हैं.

आधार अपडेट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें:

सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें. होमपेज पर 'My Aadhaar' टैब में जाएं और 'Book an Appointment' पर क्लिक करें. ड्रॉपडाउन लिस्ट से अपने शहर/लोकेशन को चुनें और 'Proceed to book Appointment' पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर (कोई भी चालू नंबर) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें. इसके बाद 'Generate OTP' पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और 'Verify OTP' पर क्लिक करें. अब, आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी. उसे ध्यान से भरें: आधार नंबर

आधार पर लिखा आपका नाम

जन्म तिथि

राज्य

शहर

नज़दीकी आधार सेवा केंद्र यह सब भरने के बाद, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं. यहां 'New Mobile No' के विकल्प को चुनें. 'Next' पर क्लिक करें और अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट के लिए तारीख और समय चुनें. फिर 'Next' पर क्लिक करें. अब अपनी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स को एक बार फिर से जांच लें और 'Submit' बटन दबा दें. बस हो गया. अब तय तारीख और समय पर अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप के साथ चुने हुए आधार सेवा केंद्र पर जाएं और अपना फ़ोन नंबर अपडेट करा लें.

वहां आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग) करानी होगी.

कितना खर्चा आएगा?

इस प्रक्रिया के लिए आपको ₹50 का शुल्क देना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक रसीद (Acknowledgement Slip) मिलेगी जिस पर एक URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) लिखा होगा. इस नंबर का इस्तेमाल करके आप UIDAI की वेबसाइट पर अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.