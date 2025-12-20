Maharashtra Local Body Elections 2025: 24 नगर परिषदों और पंचायतों के लिए आज मतदान, 21 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई: सरकारी अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में 24 नगर परिषदों (Nagar Parishads) और नगर पंचायतों (Nagar Panchayats) के साथ-साथ 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की 154 अलग-अलग सदस्य सीटों के लिए शनिवार यानी आज वोटिंग हो रही है. राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुक्रवार को ही पूरी कर लीं और पोलिंग स्टाफ अपने-अपने वोटिंग केंद्रों पर पहुंच गए. राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) यानी एसईसी (SEC) ने पहले 2 दिसंबर को चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया था. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र निकाय चुनाव की मतगणना की डेट स्थगित, अब 21 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती; फैसले पर CM फडणवीस ने जाहिर की नाराजगी!

हालांकि, रिटर्निंग अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ जिला अदालतों में दायर अपीलों के बाद चुनाव 19 दिसंबर तक टाल दिए गए. SEC के बयान के अनुसार, अनागर, जामनेर और डोंडाइचा नगर पंचायतों में अध्यक्ष और पार्षदों के पद निर्विरोध चुने गए हैं. जबकि जामनेर नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, कुछ सदस्य सीटों के लिए वोटिंग शनिवार यानी आज हो रही है.

यवतमाल, वाशिम, बारामती, अंबरनाथ, महाबलेश्वर, फलटन, कोपरगांव, देवलाली प्रवरा, पाथर्डी, नेवासा, फुर्सुंगी-उरुली देवाची, मंगलवेढ़ा, फुलंब्री, मुखेड़, धर्माबाद, निलंगा, रेनापुर, बसमत, अंजनगांव सुर्जी, बालापुर, देउलगांव राजा, देवली और घुगुस में वोटिंग हो रही है. 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए आम चुनाव का शेड्यूल शुरू में 4 नवंबर को घोषित किया गया था. हालांकि, नॉमिनेशन पेपर्स की जांच के बाद विवाद पैदा हो गए. कई उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि उन्हें नॉमिनेशन वापस लेने के लिए जरूरी तीन दिन का समय दिए जाने से पहले ही चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए थे. यह भी पढ़ें: BMC Elections 2026: बीएमसी सहित महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं के चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान? महाराष्ट्र चुनाव आयोग मुंबई में शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

इस चल रही कानूनी प्रक्रिया के कारण, SEC ने इन खास जगहों पर चुनाव टाल दिए. इन सीटों के नतीजे, साथ ही उन जगहों के नतीजे जहां 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, 21 दिसंबर को एक साथ गिने जाएंगे. इस बीच, इन स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार को खत्म हो गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पिछले तीन दिनों से इन स्थानीय निकायों में चुनावी रैलियां कर रहे थे. कुछ स्थानीय निकायों में महायुति के सहयोगी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ में वे एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.

इससे पहले, 2 दिसंबर को हुए पहले चरण की वोटिंग में 67.63 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी. SEC के एक अधिकारी ने कहा, 'क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव थे, इसलिए एक जिले में कई स्थानीय निकायों के वोटिंग प्रतिशत का डेटा पहले जिला कलेक्टर लेवल पर इकट्ठा किया गया और बाद में हमें भेजा गया. इसलिए, आधिकारिक प्रतिशत घोषित करने में ज़्यादा समय लगा.' कोल्हापुर जिले की मुरगुड नगर परिषद में सबसे ज़्यादा 88.43 प्रतिशत वोटिंग हुई. नागपुर जिले के बेसा पिपला में सबसे कम 51.33 प्रतिशत वोटिंग हुई. पहले से ही सहयोगी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के विवाद में फंसा महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में फर्जी वोटरों को लेकर हिंसा की घटनाएं हुईं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में एक-दूसरे को निशाना बनाया.