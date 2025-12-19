Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों को महानगरपालिका के चुनाव के बाद मिलेगा नवंबर-दिसंबर महीने की किस्त! करीब 1 महीने का इंतजार और बढ़ा

Ladki Bahin Yojana Latest Update

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों को अक्टूबर महीने की 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब नवंबर की 17वीं और दिसंबर की 18वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन लाभार्थियों को अभी करीब एक महीने और इंतजार करना पड़ेगा. इसके बाद ही दोनों किस्तों की राशि जारी की जाएगी. फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रदेश में 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के बाद किस्तें जारी की जाएंगी.

दरअसल, राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके कारण लाडकी बहन योजना की किस्तों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. अब 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही नवंबर और दिसंबर की दोनों किस्तों के पैसे जारी किए जाएंगे. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए जरूरी सूचना, e-KYC की प्रक्रिया पूरी न करने पर रुक सकती है क़िस्त! जानें सरकार की तरफ से कही बातें

गड़बड़ी की शिकायतों के बाद e-KYC शुरू

लाडकी बहन योजना के तहत करीब सवा दो करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है. लेकिन हाल ही में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नामों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके चलते कई महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए गए हैं. फिलहाल सरकार की ओर से महिलाओं के दस्तावेज़ और विवरण की दोबारा जांच की जा रही है. इसी प्रक्रिया के लिए e-KYC शुरू किया गया है.

e-KYC क्या है?

e-KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (Know Your Customer)।

इसके तहत लाभार्थी की निम्न जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है:

मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन

बैंक खाते का आधार से लिंक होना

पहचान और पते की पुष्टि

योजना की किस्त पाने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है.

जानें लाडकी बहन योजना के बारे में

लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महिला कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

यह योजना कब शुरू हुई?

लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले महायुती के सीएम रहे एकनाथ शिंदे शुरू की गई थी. तब से अब तक पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने ₹1500 की राशि भेजी जा रही है.