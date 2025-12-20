Bank Holiday: क्या आज बैंक हॉलिडे है? 20 दिसंबर, शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? यहां चेक करें डिटेल्स

Bank Holiday (Photo Credits: LatestLY)

मुंबई, 20 दिसंबर: क्या 20 दिसंबर को बैंक की छुट्टी (Bank Holiday) है? देश भर के लोग ऑनलाइन यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 20 दिसंबर, जो महीने का तीसरा शनिवार (Third Saturday) है, इस दिन बैंक की छुट्टी है या नहीं. वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज (शनिवार) बैंक खुले हैं या बंद. ऐसा आखिर लोग क्यों सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है ,क्योंकि आम धारणा यह है कि बैंक हर शनिवार को बंद रहते हैं. हालांकि, बैंक जाने और पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) के छुट्टियों के कैलेंडर के बारे में पता होना जरूरी है.

RBI की दिसंबर 2025 की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, देश भर के बैंक 20 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में क्षेत्रीय त्योहार और राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं. RBI ने यह भी कहा कि सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पब्लिक हॉलिडे मनाएंगे. तो, अगर आप सोच रहे हैं कि शनिवार, 20 दिसंबर, जो महीने का तीसरा शनिवार है, बैंक की छुट्टी है या नहीं और आज बैंक खुले हैं या बंद हैं, तो सच्चाई जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: दिसंबर में बैंकों की बंपर छुट्टी! RBI ने जारी की Bank Holiday की लिस्ट

क्या 20 दिसंबर को बैंक हॉलिडे है? क्या आज बैंक खुले हैं या बंद हैं?

RBI की दिसंबर बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, 20 दिसंबर को बैंक हॉलिडे नहीं है, क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है. यह याद रखना चाहिए कि बैंक महीने के सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को ही बंद रहते हैं. इसका मतलब है कि आज, 20 दिसंबर को देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है. आसान शब्दों में कहें तो, शनिवार को फिजिकल बैंकिंग सामान्य रूप से काम करती रहेगी.

फिजिकल बैंकिंग के अलावा, लोग इंटरनेट बैंकिंग, ATM, UPI, NEFT जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि RBI ने लोसूंग/नामसूंग त्योहार के लिए छुट्टी घोषित की है. इसलिए, 'क्या 20 दिसंबर को बैंक की छुट्टी है?' इस सवाल का जवाब है नहीं, यह बैंक की छुट्टी नहीं है, लेकिन गंगटोक (Gangtok) में लोसूंग/नामसूंग त्योहार (Losoong / Namsoong festival) के कारण बैंक बंद रहेंगे.

अगली ऑफिशियल बैंक छुट्टी 22 दिसंबर को गंगटोक में लोसूंग/नामसूंग त्योहार के कारण है, इसके बाद 24 दिसंबर को आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस ईव की छुट्टी होगी.