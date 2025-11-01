आज से बदले 7 बड़े नियम: LPG, आधार, GST और SBI कार्ड यूजर्स पर सीधा असर, जानें क्या हैं नए बदलाव

लीजिए, नया महीना (नवंबर) शुरू हो गया है और इसके साथ ही पैसे-रुपये से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं. 1 नवंबर से LPG, आधार, GST और बैंक से जुड़े कई बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
आइए, एक-एक करके जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदला है और इसका आप पर क्या असर होगा.
1. LPG सिलेंडर हुआ थोड़ा सस्ता (लेकिन सबके लिए नहीं)
थोड़ी राहत की बात है कि 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर (जो दुकानों, होटलों में इस्तेमाल होता है) 5 रुपये सस्ता हो गया है. दिल्ली में अब इसकी कीमत 1590.50 रुपये है. लेकिन, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उसकी कीमत पहले जैसी ही है.
2. आधार अपडेट कराना हुआ आसान और सस्ता
आधार बनाने वाली संस्था (UIDAI) ने बच्चों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक (उंगली के निशान, आंखें) अपडेट कराने पर जो 125 रुपये की फीस लगती थी, उसे 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है. यानी अब यह काम फ्री में होगा.
- बड़ों के लिए: नाम, पता या जन्मतिथि बदलवाने का चार्ज 75 रुपये है.
- बायोमेट्रिक अपडेट (बड़ों के लिए): उंगली के निशान या आंखें स्कैन कराने का चार्ज 125 रुपये है.
- बड़ा बदलाव: सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप अपना पता, नाम या जन्मतिथि बिना कोई दूसरा कागज (सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट) दिए भी ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं.
3. बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी
बैंक ग्राहकों के लिए भी नियम बदला है. 1 नवंबर से आप अपने बैंक खाते, लॉकर या किसी भी सुरक्षित जमा के लिए एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी (वारिस) बना सकते हैं. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि किसी इमरजेंसी में परिवार वालों को पैसा मिलने में आसानी हो और बाद में पैसे को लेकर कोई लड़ाई-झगड़ा न हो. नॉमिनी जोड़ने या बदलने का तरीका भी पहले से आसान कर दिया गया है.
4. GST के नए नियम लागू
सरकार ने 1 नवंबर से GST सिस्टम में भी बदलाव किया है. पहले जो 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब थे, उनमें से 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है. इसके साथ ही, लग्जरी और नुकसानदायक चीजों (जैसे सिगरेट, तंबाकू) पर 40% का नया GST स्लैब लागू किया गया है. इसका मकसद देश के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है.
5. NPS से UPS में जाने की तारीख बढ़ी
जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इससे कर्मचारियों को सोचने-समझने और बदलाव करने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया है.
6. पेंशन वालों के लिए जरूरी खबर
सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्य) को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए इस महीने के आखिर तक, यानी 30 नवंबर तक, अपना 'लाइफ सर्टिफिकेट' (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा. यह काम आप या तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर या फिर 'जीवन प्रमाण' पोर्टल से ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, अगर आपने यह सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है.
7. SBI कार्ड यूजर्स के लिए नया चार्ज
अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए है. 1 नवंबर से, अगर आप Mobikwik या Cred जैसे किसी थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए अपनी एजुकेशन फीस (जैसे कॉलेज या स्कूल की फीस) का पेमेंट करते हैं, तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. इसके अलावा, अगर आप अपने SBI कार्ड से किसी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, PhonePe वॉलेट) में 1,000 रुपये से ज्यादा पैसे डालते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क लगेगा.