ध्यान दें! आज से बदल गए आधार, UPI और रेलवे से जुड़े ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

Rule Change from 1st October

Rules Changing From 1 October: आज यानी 1 अक्टूबर से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाला है. यूपीआई (UPI) से पैसे मांगने से लेकर रेलवे टिकट बुक करने और आधार कार्ड अपडेट कराने तक, कई बड़े बदलाव हुए हैं. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आज से क्या-क्या बदल गया है.

1. UPI पर अब 'रिक्वेस्ट' करके पैसे नहीं मंगा सकेंगे

अगर आप PhonePe, Google Pay, या Paytm जैसे UPI ऐप्स पर किसी को पैसे के लिए 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' भेजते थे, तो अब यह सुविधा बंद हो गई है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. अब आपको सीधे पैसे ट्रांसफर करने होंगे.

2. पेंशन का 100% पैसा अब शेयर बाजार में लगा सकेंगे

गैर-सरकारी कर्मचारी अब अपनी पेंशन की पूरी रकम (100%) इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ी योजनाओं में लगा सकेंगे. पहले यह सीमा सिर्फ 75% थी. इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

3. रेलवे टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट सिर्फ इनके लिए

अब ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड वेरिफाइड है. रेलवे ने यह नियम टिकटों की कालाबाजारी रोकने और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लागू किया है.

4. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम

ऑनलाइन गेमिंग में पारदर्शिता लाने के लिए भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं. इसमें गेम खेलने वालों की उम्र सीमा और कंपनियों के लिए लाइसेंस से जुड़े नियम शामिल हैं, ताकि इसे और सुरक्षित बनाया जा सके.

5. PNB में लॉकर रखना हुआ महंगा

अगर आपका लॉकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. बैंक ने 1 अक्टूबर से लॉकर और कुछ दूसरी सेवाओं के चार्ज बढ़ा दिए हैं.

6. स्पीड पोस्ट भेजना भी हुआ महंगा

डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की दरें बढ़ा दी हैं. यानी अब आपको स्पीड पोस्ट भेजने के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. साथ ही, अब स्पीड पोस्ट की डिलीवरी OTP के आधार पर होगी. डिलीवरी बॉय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को वेरिफाई करने के बाद ही आपको पैकेट देगा.

7. चेक पेमेंट के लिए RBI की नई सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से चेक पेमेंट के लिए एक नई सुविधा शुरू कर रहा है, जिससे चेक का क्लीयरेंस और भी तेज हो जाएगा. यह सुविधा दो चरणों में लागू की जाएगी.

8. अक्टूबर में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक

इस महीने दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे कई त्योहार हैं, जिस वजह से बैंक कुल 21 दिन बंद रहेंगे. हालांकि, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होंगी. इसलिए, बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.

9. आधार कार्ड अपडेट के बदले नियम, अब लगेगा ज्यादा चार्ज