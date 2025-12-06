Australia vs England, 2nd Test Match Day 3 Pitch Report And Weather Update: ब्रिस्बेन में तीसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरे दिन का खेल आज यानी 6 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026 Draw Live Streaming in India: जानिए भारत में कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप ड्रा का लाइव प्रसार

दूसरे दिन का हाल

एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट खोकर 378 रन बनाए. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 44 रन की बढ़त ले ली है. जेक वेदराल्ड 72 रन, मार्नश लाबुशेन 65 रन और स्टीव स्मिथ 61 रन ने अर्धशतकीय पारी खेली. दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज पर माइकल नेसेर नाबाद 15 रन और एलेक्स कैरी नाबाद 46 मौजूद हैं. चलिए दूसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं.

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर समाप्त हुई. जवाब में ट्रेविस हेड और वेदराल्ड ने पहले विकेट के लिए 79 गेंदों में 77 रन जोड़े. इसके बाद लाबुशेन और वेदराल्ड के बीच 76 गेंदों में 69 रन की साझेदारी हुई. मार्नश लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने 50 रन की साझेदारी की और कैमरून ग्रीन और स्मिथ ने 114 गेंदों में 95 रन जोड़े. ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट लिए. बेन स्टोक्स के खाते में 2 विकेट आए.

मार्नश लाबुशेन ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन ने इतिहास रचते हुए डे-नाइट टेस्ट में 1,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने. मार्नश लाबुशेन 78 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए. मार्नश लाबुशेन के बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला. मार्नश लाबुशेन की स्ट्राइक रेट 83.33 की रही. मार्नश लाबुशेन ने अब तक 10 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं और इस प्रारूप में 63.93 की शानदार औसत के साथ 16 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं. मार्नश लाबुशेन के बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं.

गाबा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (The Gabba Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल आज यानी 6 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. ब्रिस्बेन की पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. इस मैदान पर टेस्ट में बल्लेबाजों की हमेशा ही परीक्षा होती है.

मुकाबले के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अक्सर तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है. रिकंस्ट्रक्शन के बाद इस स्टेडियम में कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं और सभी का नतीजा निकला है. चार मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है तो एक मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सफल रही थी. इन पांच मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है. ऐसे में पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है.

ब्रिस्बेन के मौसम का हाल (Brisbane Weather Updates)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल आज यानी 6 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. मैच के दूसरे दिन के दौरान ब्रिस्बेन में मौसम का पूर्वानुमान बहुत निराशाजनक नहीं लग रहा है. शुरुआत के समय में कुछ बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद, स्टंप्स के समय तक साफ आसमान की उम्मीद की जा सकती है. क्रिकेट के लिए तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.