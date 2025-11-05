Home Loan Tips: 45 लाख के होम लोन पर जीरो ब्याज! बस अपनाएं यह स्मार्ट ट्रिक और बचाएं लाखों रुपये

Home Loan Intrest Free

Interest Free Home Loan: घर खरीदना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन आज के समय में बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों ने इस सपने को पूरा करना मुश्किल बना दिया है. ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन (Home Loan) लेते हैं. हालांकि, लंबी अवधि वाले लोन पर ब्याज (Interest) इतना ज्यादा होता है, कि कई बार कुल ब्याज राशि मूलधन (Principal) से भी ज़्यादा हो जाती है. यही वजह है कि वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि घर खरीदते समय जितना बड़ा डाउन पेमेंट (Down Payment) किया जाए, उतना बेहतर होता है - इससे ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल ट्रिक से आप अपने होम लोन का पूरा ब्याज वापस पा सकते हैं? जी हां, यह तरीका इतना असरदार है कि लोन की अवधि पूरी होने पर आपके द्वारा चुकाया गया सारा ब्याज दोबारा आपको मिल सकता है. यानी आपका होम लोन पूरी तरह ‘इंटरेस्ट-फ्री’ (Interest-Free) बन सकता है, बस इसके लिए आपको एक छोटा-सा निवेश प्लान अपनाना होगा.

जानिए वर्तमान में होम लोन की ब्याज दरें क्या हैं?

इस साल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती के बाद कई बैंकों ने अपनी होम लोन ब्याज दरें घटा दी हैं. आइए कुछ प्रमुख बैंकों की दरें जाने:

बैंक का नाम न्यूनतम ब्याज दर (%) प्रोसेसिंग फीस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.35 लोन राशि का 0.50% + जीएसटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.35 लोन राशि का 0.25% + जीएसटी इंडियन ओवरसीज बैंक 7.35 लोन राशि का 0.50% कैनरा बैंक 7.40 लोन राशि का 0.50% यूको बैंक 7.40 लोन राशि का 0.50%

45 लाख रुपये के होम लोन पर कितनी होगी ईएमआई?

अगर आप 45 लाख रुपये का होम लोन 7.35% ब्याज दर पर लेते हैं, तो ईएमआई (EMI) इस प्रकार होगी:

लोन अवधि (वर्ष) ब्याज दर (%) ईएमआई (₹) कुल ब्याज (₹) कुल भुगतान (₹) 30 वर्ष 7.35 31,004 रुपये 66,61,348 रुपये 1,11,61,348 रुपये 25 वर्ष 7.35 32,817 रुपये 53,45,037 रुपये 98,45,037 रुपये 20 वर्ष 7.35 35,840 रुपये 41,01,619 रुपये 86,01,619 रुपये

इससे यह बात साफ़ समझ में आती है कि होम लोन की अवधि (Loan Tenure) जितनी लंबी होगी, आपको उतना ही ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा.

कैसे बनेगा 45 लाख रुपये का लोन ‘इंटरेस्ट-फ्री’?

इस ट्रिक के तहत आपको अपने होम लोन के साथ-साथ एक छोटी सी म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP) शुरू करनी होगी. उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 45 लाख का होम लोन 30 साल की अवधि के लिए लिया है, तो उसी दिन से हर महीने 2,500 रुपये की एसआईपी शुरू करें. यह राशि आपकी मासिक ईएमआई की तुलना में बहुत ही कम होगी, इसलिए इससे आपके बजट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. लेकिन लंबे समय में यही छोटी सी एसआईपी आपके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगी.

विवरण राशि / आंकड़े मासिक एसआईपी राशि 2,500 रुपये निवेश अवधि 30 वर्ष कुल निवेश 9,00,000 रुपये औसत वार्षिक रिटर्न (CAGR) 12% परिपक्वता राशि 77,02,433 रुपये कुल ब्याज (लाभ) 68,02,433 रुपये

अब ज़रा गौर करें, की 30 साल की अवधि में आपने अपने होम लोन पर कुल 66.61 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, जबकि उसी अवधि में आपकी म्यूचुअल फंड एसआईपी से 68.02 लाख रुपये का ब्याज (मुनाफा) मिला.

इसका मतलब यह हुआ कि आपके निवेश से अर्जित ब्याज ने आपके पूरे लोन ब्याज की भरपाई कर दी है. यानी आपका होम लोन पूरी तरह ‘इंटरेस्ट-फ्री’ बन गया है. इतना ही नहीं, आपको करीब 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ भी हुआ है.

स्मार्ट निवेश से बनाएं होम लोन को ‘ज़ीरो इंटरेस्ट’

अगर आप थोड़ी वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) और स्मार्ट प्लानिंग अपनाते हैं, तो अपने लोन पर चुकाए गए ब्याज को निवेश के ज़रिए वापस पा सकते हैं. यह ट्रिक न केवल आपका ब्याज वसूल कर देती है, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल कॉर्पस (Financial Corpus) भी तैयार करती है, जो आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है.

याद रखें की लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझदारी और रणनीति के साथ मैनेज करना ही असली समझदारी है.