Saving Tips: कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं महंगा घर और कार! सिर्फ इतने की SIP से बनेगा करोड़ों का फंड

Mutual Fund SIP

आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी मासिक 35 हजार रुपये तक ही सीमित है. महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच ऐसे लोगों को अक्सर लगता है कि घर या कार का सपना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि लोन लेने के बाद ईएमआई (EMI) चुकाना बेहद कठिन हो जाएगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़े. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है, कि अगर सही प्लानिंग और अनुशासन के साथ छोटे-छोटे निवेश किए जाएं, तो लंबे समय में बड़ी पूंजी बनाई जा सकती है. यही पूंजी आगे चलकर घर और कार जैसे बड़े सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकती है. आइए समझते हैं कि यह सपना हकीकत में कैसे बदला जा सकता है.

सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से करें शुरुआत

मान लीजिए, आपकी नौकरी 25 साल की उम्र में लगती है और शुरुआती सैलरी 35,000 प्रतिमाह है. इस स्थिति में अगर आप हर महीने 5,000 रुपये भी बचाकर म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual Fund SIP) में निवेश करते हैं, तो यह आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने की पहली सीढ़ी होगी. इसके साथ ही आपको हर साल अपनी एसआईपी राशि में 12% का स्टेप-अप (Step-Up) करना होगा. यानी अगर इस साल आप 5,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, तो अगले साल यह राशि बढ़ाकर 5,600 रुपये कर दें. चूंकि नौकरी में हर साल सैलरी भी बढ़ती है, इसलिए यह बढ़ा हुआ निवेश आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा. यही छोटी-छोटी बढ़ोतरी आगे चलकर बड़ी पूंजी बनाने में मदद करेगी.

20 साल में मिलेगा करोड़ों का फंड

अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं, और हर साल इसमें 12% का स्टेप-अप करते हैं, तो लंबे समय में यह छोटी-छोटी बचत एक बड़ी पूंजी में बदल सकती है. 20 साल बाद यानी 45 साल की उम्र तक यह निवेश आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से करीब 1,09,95,480 रुपये का फंड देगा. इसमें आपकी अपनी जेब से कुल 43,23,147 रुपये का निवेश होगा, जबकि 66,72,334 रुपये सिर्फ ब्याज से कमाई होगी. यानी 45 की उम्र तक आप करोड़पति बन जाएंगे और आपके पास घर या कार जैसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत वित्तीय आधार मौजूद होगा.

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से मासिक इनकम प्लान

यदि आप 45 साल की उम्र में एसआईपी से तैयार हुए करीब 1.10 करोड़ रुपये के फंड में से 1 करोड़ रुपये को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) में लगाते हैं, तो यह आपके लिए स्थिर आय का जरिया बन सकता है. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में औसतन 9% सालाना ब्याज दर मिलती है. ऐसे में हर महीने आपको लगभग 87,000 रुपये की आमदनी होगी, जो पूरे 20 साल तक जारी रहेगी. इसकी खास बात यह है, कि 20 साल बाद भी आपके पास 4,64,010 रुपये का बैलेंस बचा रहेगा. यानी इस प्लान के जरिए आप न सिर्फ नियमित मासिक आय पा सकते हैं, बल्कि लंबी अवधि तक अपनी वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

ईएमआई भरें और पूरा करें अपने सपने

आप आसानी से 45 साल की उम्र में होम लोन और कार लोन ले सकते हैं. 20 साल की होम लोन अवधि रखने पर हर महीने की पूरी ईएमआई राशि एसडब्ल्यूपी से मिलने वाली 87,000 रुपये की आमदनी से चुकाई जा सकती है. इस तरह आपको जेब से अलग से ईएमआई भरने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और फिर भी आप अपना घर और कार दोनों के मालिक बन सकेंगे.

कुल मिलाकर, यह रणनीति साबित करती है कि कम सैलरी वालों को भी अपने सपनों से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप थोड़े वित्तीय अनुशासन के साथ सही निवेश योजना अपनाते हैं, तो करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं और ईएमआई की चिंता किए बिना घर और कार खरीदने का सपना आसानी से पूरा कर सकते हैं.