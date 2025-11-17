प्रयागराज में पत्नी की हत्या कर रची कहानी, फर्श पर खून से लिखा ‘मेरा पति निर्दोष है’, पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ, 17 नवंबर: उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. यह घटना प्रयागराज के लालापुर गांव में हुई. पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के बाद, आरोपी ने उसके खून से ज़मीन पर लिख दिया. आरोपी ने लिखा, "मैं पागल थी. मेरा पति निर्दोष है." यह कथित घटना शुक्रवार, 14 नवंबर को तब सामने आई जब पुलिस को सुषमा द्विवेदी का शव उनके घर से मिला. द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मृतक महिला खून से लथपथ पड़ी मिली थी और उसकी गर्दन पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे. जल्द ही, पुलिस ने जाँच शुरू की, जिससे आरोपी का पर्दाफाश हुआ. यह भी पढ़ें: Snake Bites Man: सांप ने शख्स को डसा, डरने की बजाय उसे पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचा पीड़ित, बिजनौर का VIDEO आया सामने

पुलिस को सच्चाई तब पता चली जब उन्होंने देखा कि मृतक महिला के हाथ पर लगा खून "सुसाइड नोट" लिखने के लिए पर्याप्त नहीं था. पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित ने बहस के बाद अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की. रोहित ने पुलिस को बताया कि विवाद इसलिए हुआ क्योंकि सुषमा ने रोहित के किसी दूसरी महिला के साथ कथित संबंधों पर आपत्ति जताई थी. उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया. घटना के बारे में बात करते हुए, यमुना नगर के डीसीपी विवेक चंद्रा ने कहा कि रोहित अपनी पत्नी से बच्चे नहीं चाहता था.

उन्होंने आगे कहा, "वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता था कि उसकी ननद के बच्चे ही काफी हैं और वे उनकी देखभाल करेंगी." डीसीपी ने आगे बताया कि दोनों की शादी को पांच साल हो चुके थे. उन्होंने यह भी बताया कि सुषमा को रोहित पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था, इसलिए दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. सुषमा की हत्या के बाद, रोहित अपने ऑफिस गया और अपने मकान मालिक को फोन करके सुषमा के बारे में पूछताछ की, और कहा कि वह उसका फोन नहीं उठा रही है.

डीसीपी ने बताया कि यह सब पुलिस को गुमराह करने और कोई बहाना बनाने की उसकी योजना का हिस्सा था. आरोपी ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए सुषमा के खून से फर्श पर एक भ्रामक बयान भी लिख दिया था, लेकिन पुलिस को कई विसंगतियां नजर आने पर वह पकड़ा गया.