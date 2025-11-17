Snake Bites Man: सांप ने शख्स को डसा, डरने की बजाय उसे पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचा पीड़ित, बिजनौर का VIDEO आया सामने

The man took the snake to the hospital (Credit-@sirajnoorani)

Snake Bites Man: बिजनौर (Bijnor) में एक शख्स को सांप (Snake) ने काट लिया. डरने की बजाय उसने जिंदा सांप को हाथ से पकड़ा और उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया. डॉक्टरों को सांप दिखाते हुए उसने कहा की ,' इसी ने मुझे काटा है. इस शख्स के उंगली से खून भी बह रहा था. सांप को देखकर हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया.जैसे ही शख्स सांप लेकर हॉस्पिटल पहुंचा स्टाफ एक पल के लिए घबरा गया. तुरंत सांप को हटवाकर सुरक्षा सुनिश्चित की गई और युवक को इलाज के लिए बैठाया गया. इस बीच वहां मौजूद लोग यह अनोखा दृश्य देखकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे.

शनिवार रात की यह घटना अगली सुबह वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: जिंदा सांप हाथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा युवक, डॉक्टर्स से बोला, ‘इसी ने मुझे काटा है’, बिहार के समस्तीपुर की घटना

सांप को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा शख्स

A snake bite has occurred, and blood is gushing from his hand. However, the man held on to the snake. He arrived at the hospital with the snake. The incident occurred in #Bijnor, #UttarPradesh. pic.twitter.com/JjSd9dvaPI — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 17, 2025

सांप के काटने के बाद घबराया नहीं शख्स

यह साहस दिखाने वाला शख्स गौरव कुमार है, जो स्योहारा थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोशियान में रहता है. गौरव शादी-ब्याह के आयोजनों में तंदूर पर रोटी बनाने का काम करता है. वह विवाहित है और 8 साल के बेटे का पिता है.जानकारी के मुताबिक़ शाम के समय गौरव को अपने घर के बाहर नाली में एक सांप दिखाई दिया. उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, तभी करीब साढ़े तीन फीट लंबे सांप (Snake) ने उसे डस लिया. लेकिन गौरव शांत रहा और डरने के बजाय उसी सांप को हाथ में पकड़ लिया. इसके बाद वह लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर चल पड़ा, जहां पहुंचने में उसे करीब 15 मिनट लगे.

डॉक्टरों ने शुरू किया इलाज

हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचते ही डॉक्टरों ने गौरव को एंटी-वेनम इंजेक्शन (Anti-Venom Injection) लगाया और प्राथमिक इलाज शुरू किया. इलाज के बाद उसे लगभग आधे घंटे के भीतर छुट्टी दे दी गई.