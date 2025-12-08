Delhi: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर बाज़ार में 22 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, इलाके में दहशत

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: पूर्वी दिल्ली में दिन दहाड़े एक 22 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है. यह घटना रविवार शाम को ईस्ट दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. यह घटना 7 दिसंबर को शाम करीब 5:28 बजे हुई, जब एक PCR कॉल ने अधिकारियों को मेन मार्केट में राम टेंट हाउस के पास घटना के बारे में बताया. कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसके भाई पर हमला हुआ है. जानकारी मिलते ही शकरपुर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्हें सड़क पर खून बिखरा हुआ मिला और मौके पर भीड़ जमा थी. लोकल जांच में पता चला कि घायल पीड़ित को उसके रिश्तेदार पहले ही पटेल हॉस्पिटल ले जा चुके थे और बाद में उसकी गंभीर हालत के कारण उसे LNJP हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: जोधपुर में तेज रफ्तार पिकअप चालक ने सड़क पर मचाया आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को धर दबोचा
पीड़ित की पहचान शकरपुर खास के रहने वाले 22 साल के देव कुमार के तौर पर हुई. देव की दाहिनी जांघ पर कई धारदार हथियार से चोटें आई थीं. मेडिकल जांच में पता चला कि कोशिशों के बावजूद तीन साफ घाव थे. LNJP हॉस्पिटल में देव कुमार को मृत घोषित कर दिया गया.
हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू कर दी है. देव के रिश्तेदारों के अनुसार देव कुमार ने एम्बुलेंस में जाते समय कथित तौर पर बताया था कि उसे इलाके के किसी जान-पहचान वाले ने चाकू मारा है. हालांकि, अभी तक क्राइम सीन या हॉस्पिटल में कोई इंडिपेंडेंट आईविटनेस नहीं मिला है, जिससे केस और मुश्किल हो गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और भारतीय न्याय संहिता 103 के अनुसार एफआईआर दर्ज कर लिया है.