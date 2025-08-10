Kal Ka Mausam, 11 August 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कहीं बिजली गिरने की आशंका

Photo- @Indiametdept/X

कल का मौसम, 11 अगस्त 2025: मौसम विभाग (IMD) ने 11 अगस्त 2025 के लिए देश के कई हिस्सों में बारिश और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 13 अगस्त को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश (21 सेमी या उससे अधिक) का पूर्वानुमान है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कुछ हिस्सों में 11 से 14 अगस्त के बीच लगातार बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है.

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 11 अगस्त को कई जगह तेज बारिश का अनुमान है.

पूर्वोत्तर भारत के मौसम का हाल

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 11 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिलेगी. 12 और 13 अगस्त को इन राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 13 और 14 अगस्त को मौसम सक्रिय रहेगा.

द. भारत में कैसा रहेगा मौसम?

तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में 11 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेलंगाना में 11 और 12 अगस्त तक और फिर 13 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा. कर्नाटक के कई हिस्सों में 14 से 16 अगस्त के बीच तेज बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने दक्षिणी राज्यों में अगले दो दिनों तक तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की भी चेतावनी दी है.

पूर्व और मध्य भारत का वेदर अपडेट

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के कई इलाकों में 11 अगस्त से बारिश का असर बढ़ेगा. 13 से 16 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़, विदर्भ और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 11 और 12 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है.

पश्चिम भारत बारिश का माहौल?

महाराष्ट्र के मध्य और कोकण-गोवा इलाके में 12 से 16 अगस्त के बीच अच्छी बारिश हो सकती है. गुजरात क्षेत्र में 10 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि 11 अगस्त को मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है.

कुल मिलाकर, 11 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और यात्रियों व किसानों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है.