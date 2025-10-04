Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई कुनिका सदानंद और अशनूर कौर की क्लास, मजेदार होगा वीकेंड का वार

Salman Khan (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड टेलीकास्ट होगा. एपिसोड में सलमान खान मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर और अमाल मलिक की क्लास लगाने वाले हैं. शो के शानदार प्रोमो सामने आ चुके हैं. इतना ही नहीं, वीकेंड के वार में मृदुल तिवारी को फूट-फूट कर रोते हुए देखा गया. कलर्स टीवी ने इंस्टाग्राम पर दो प्रोमो रिलीज किए हैं, जिसमें वीकेंड के वार पर कंटेस्टेंट को सलमान खान के गुस्से का शिकार होते हुए देखा जा रहा है. पहले प्रोमो में सलमान खान बिग बॉस का अनादर करने के लिए अशनूर की क्लास लगा रहे हैं.

प्रोमो में एक्टर कहते हैं कि बिग बॉस को किस जगह पर देखते हैं. सभी कंटेस्टेंट कहते हैं कि वो फादर फिगर हैं, लेकिन सलमान सीधा अशनूर को टारगेट करते हैं कि कोई अपने बड़े पापा से इस तरीके से बात करता है. कौन हो आप बिग बॉस के सामने? वो भी तब जब आपको पता ही नहीं है कि घर में हो क्या रहा है. सलमान अशनूर को घमंडी तक कह देते हैं. शो के दूसरे प्रोमो में एक्टर सलमान, कुनिका सदानंद पर गरजते दिख रहे हैं. एक्टर अमाल मलिक से सवाल करते हैं तो वह बताते हैं कि कुनिका का कहना है कि जब भी अशनूर को कुछ कहते हैं तो बजाज को सुरसुरी लग जाती है, लेकिन कुनिका साफ कहती हैं कि उन्होंने बजाज का नाम नहीं लिया और ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया. यह भी पढ़ें : SSKTK Vs Kantara Chapter 1 BO Day 2: महज 2 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ‘कांतारा चैप्टर 1’, ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बुरी तरह पिछड़ी

एक्टर कुनिका पर गुस्सा करते हुए कहते हैं," कुनिका अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है और तुम बार-बार एक ही तरह की गलतियां कर रही हो. कुल मिलाकर सारी मुसीबतों की जड़ कुनिका है." शो के प्रोमो ही इतने मजेदार है, तो तय है कि आज के एपिसोड में दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है. बता दें कि क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती हैं. मालती चाहर मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम है और अनिल शर्मा की फिल्म 'जीनियस' में रॉ एजेंट का रोल भी कर चुकी हैं. मालती आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन बड़े होने के साथ उनका पैशन भी बदल गया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा.