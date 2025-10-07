Muhurat Trading 2025 Date and Time: दिवाली के शुभ अवसर पर NSE और BSE में 1 घंटे का खास ट्रेडिंग सेशन, जानें तारीख और समय

Muhurat Trading 2025

Muhurat Trading 2025 : दिवाली के दिन शेयर बाजार में एक खास परंपरा होती है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है. इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर निवेशकों के लिए एक विशेष ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाता है. सरकार और बाजार नियामकों ने 2025 के मुहूर्त ट्रेडिंग का सही समय और कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया है, ताकि निवेशक इस शुभ अवसर का फायदा उठा सकें.

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 की तारीख और समय

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन आयोजित होगी. यह ट्रेडिंग सेशन परंपरा के अनुसार नए हिंदू वित्तीय वर्ष (सम्वत) की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

एनएसई मुहूर्त ट्रेडिंग शेड्यूल 2025

ब्लॉक डील सेशन: 1:15 Pm – 1:30 Pm

प्री-ओपन सेशन: 1:30 Pm – 1:45 Pm (रैंडम क्लोज़र 1:37 Pm – 1:38 Pm)

नार्मल मार्केट सेशन: 1:45 Pm – 2:45 Pm

स्पेशल प्री-ओपन सेशन (आईपीओ और री-लिस्टेड सिक्योरिटीज): 1:30 Pm – 2:15 Pm (रैंडम क्लोज़र 2:05 Pm – 2:15 Pm)

नार्मल मार्केट ओपन फॉर स्टॉक्स इन स्पेशल प्री-ओपन: 2:30 Pm – 2:45 Pm

कॉल ऑक्शन इलिक्विड सेशन: 1:50 Pm – 2:35 Pm (रैंडम क्लोज़र 2:34 Pm – 2:35 Pm)

क्लोजिंग सेशन: 2:55 Pm – 3:05 Pm

ट्रेड मोडिफिकेशन कट-ऑफ टाइम: 1:45 Pm – 3:15 Pm

एनएसई ने स्पष्ट किया है, कि मुहूर्त ट्रेडिंग में किए गए सभी लेन-देन साधारण ट्रेड की तरह मान्य होंगे और इनके लिए सामान्य सेटलमेंट नियम लागू होंगे.

मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व

मुहूर्त ट्रेडिंग केवल एक मार्केट रिवाज नहीं है, बल्कि विश्वास, परंपरा और वित्त का मेल है. निवेशक इसे नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत मानते हैं, और इस दिन अक्सर मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में छोटे लेकिन शुभ लेन-देन करते हैं. यह ट्रेडिंग सेशन उत्साह और त्योहार की खुशियों से भरा होता है, जिसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. इसका असर लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी देखा जाता है.

इस दिवाली, मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 निवेशकों के लिए समृद्धि, सकारात्मकता और नए आरंभ का प्रतीक साबित होगी और भारतीय निवेश समुदाय के लिए एक शुभ अवसर लेकर आएगी.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.