डोनाल्ड ट्रंप ने की गूगल CEO सुंदर पिचाई की तारीफ, बोले- 'आप शानदार काम कर रहे हैं'

गूगल ने 'Gemini for Education' AI टूल को US के हर हाई स्कूल में देने की घोषणा की है (Photo : X)

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई की जमकर तारीफ की है. व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजुकेशन पर हुई एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने पिचाई से कहा कि वह "एक शानदार काम" कर रहे हैं. यह पल इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि पहले ट्रंप प्रशासन और गूगल के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं.

मीटिंग में क्या हुआ?

यह मीटिंग व्हाइट हाउस की AI एजुकेशन टास्क फोर्स की थी, जिसे फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने होस्ट किया था. इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए थे ताकि AI एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं की जा सकें.

इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने सुंदर पिचाई की तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा, "गूगल के लिए कल का दिन बहुत अच्छा था. बिडेन तो गूगल पर मुकदमा चला रहे थे." ट्रंप ने इस तरह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर भी निशाना साधा.

गूगल ने की बड़ी घोषणा

इस मौके पर सुंदर पिचाई ने अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि गूगल अब अपने 'Gemini for Education' AI टूल को देश के हर हाई स्कूल में उपलब्ध कराएगा.

यह पहल गूगल के एक बड़े वादे का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी अगले तीन सालों में अमेरिका में शिक्षा और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम पर 1 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी.

पिचाई ने यह भी बताया कि इस बड़ी रकम में से 150 मिलियन डॉलर खासतौर पर AI एजुकेशन और डिजिटल वेलनेस (digital well-being) को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट के रूप में दिए जाएंगे. कंपनी का मकसद ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को बदलना है, ताकि हर छात्र को, चाहे वह कहीं भी हो, पढ़ाई के लिए बेहतरीन टूल्स मिल सकें.