जर्मनी की एयरलाइन Lufthansa 20% कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता, इन लोगों पर गिरेगी गाज

जर्मनी की एयरलाइन कंपनी डॉयचे लुफ्थांसा एजी (Deutsche Lufthansa AG) ने अपने प्रशासनिक कर्मचारियों (Administrative Workforce) में 20% कटौती करने का फैसला लिया है. यूरोप की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी यह कदम अपनी कार्यकुशलता (Efficiency) बढ़ाने और लागत कम करने के लिए उठा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी केवल प्रशासनिक कर्मचारियों तक सीमित होगी. कंपनी ने साफ किया है कि मैकेनिक, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ जैसे ऑपरेशनल कर्मचारियों की नौकरियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी जो सीधे फ्लाइट्स और यात्रियों की सेवाओं से जुड़े हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित है.

कंपनी की चुनौतियां

लुफ्थांसा इस समय कई मुश्किलों का सामना कर रही है जिनमें एयरक्राफ्ट डिलीवरी में देरी, टिकट बुकिंग में अस्थिरता, टैक्स और एयरपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, पायलट यूनियन की हड़ताल की संभावनाएं सहित कई समस्याएं शामिल हैं. इन समस्याओं के चलते कंपनी का मुनाफा और मार्जिन दोनों ही दबाव में हैं.

Lufthansa 29 सितंबर 2025 को म्यूनिख में अपना कैपिटल मार्केट्स डे आयोजित करने जा रही है, जहां वह अपनी भविष्य की रणनीतियों का खाका पेश करेगी. छंटनी का यह कदम उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है.