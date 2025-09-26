AI की वजह से Accenture में 11,000 कर्मचारियों की गई नौकरी, अभी जारी रहेगी छंटनी

Representational Image | Pixabay

Accenture Layoffs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI (Artificial intelligence) लगातार नए अवसर बना रही है, लेकिन इसके चलते कई नौकरियां भी खतरे में हैं. इसका ताजा उदाहरण है Accenture कंपनी, जिसने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की है. Accenture ने अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पिछले तीन महीनों में उसके वैश्विक वर्कफोर्स से 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया अभी रुकने वाली नहीं है और आने वाले महीनों में और छंटनी की जा सकती है.

क्या है वजह?

कंपनी का कहना है कि उसने 865 मिलियन डॉलर का पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया है. इस कार्यक्रम का मकसद उन कर्मचारियों को हटाना है जिन्हें नए स्किल्स सिखाना मुश्किल हो रहा है, और उनकी जगह ऐसे लोगों को लाना है जिनके पास एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Agentic AI) और डिजिटल टेक्नोलॉजी की समझ हो.

CEO ने क्या कहा?

Accenture की सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि, "हम एक बेहद कम समय सीमा में यह कदम उठा रहे हैं. जहां हमें लगता है कि रिस्किलिंग संभव नहीं है, वहां हम कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं ताकि जरूरी स्किल्स लाने का रास्ता साफ हो सके."

कंपनी को होगा बड़ा फायदा

कंपनी का अनुमान है कि इस छंटनी और पुनर्गठन से उसे 1 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत होगी. साथ ही, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को AI टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है ताकि भविष्य की मांगों को पूरा किया जा सके.