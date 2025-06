Caught On Camera: बेलारूसी पर्यटक ने रूसी हवाई अड्डे पर बच्चे को ज़मीन पर पटका, बच्चा कोमा में, खोपड़ी में फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी में चोट (Video)

मॉस्को, 25 जून: रूसी हवाई अड्डे पर हुई हिंसा की एक भयावह घटना में बेलारूस के एक पर्यटक ने डेढ़ साल के बच्चे को उठाया और एंट्री हॉल में उसे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे बच्चा कोमा में चला गया. सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई यह भयावह घटना बच्चे और उसकी मां के रूस पहुंचने के कुछ ही पल बाद हुई. द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिना उकसावे के किए गए हमले में बच्चे की खोपड़ी में फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी में कई चोटें आईं. बच्चे की गर्भवती मां पुशचेयर लेने के लिए थोड़ी दूर चली गई थी, तभी आरोपी, जिसकी पहचान बेलारूस के 31 वर्षीय व्लादिमीर विटकोव के रूप में हुई, कथित तौर पर उसके पास आया और उसने बच्चे को ज़मीन से उठाकर ज़ोर से नीचे पटक दिया. यह भी पढ़ें: Moiz Abbas Shah Killed: पाकिस्तान में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाला मेजर मोइज़ अब्बास ढेर, TTP आतंकियों ने मार गिराया

रूसी मीडिया के अनुसार, परिवार ईरान से भागकर रूस आया था और चल रहे इज़राइल-ईरान संघर्ष के बीच सुरक्षा की तलाश में अफ़गानिस्तान से होते हुए आगे बढ़ा था. पुलिस कथित तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि क्या हमला नस्लीय रूप से प्रेरित था या किसी अन्य कारक से प्रभावित था. अधिकारियों को संदेह है कि आरोपी उस समय ड्रग्स के प्रभाव में था. उसके खून में भांग पाया गया, और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि वह ड्रग्स भी ले जा रहा था. विटकोव, जो हाल ही में साइप्रस या मिस्र से कथित तौर पर रूस आया था, पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपने कार्यों को स्पष्ट करने में असमर्थ था. "मैंने ऐसी गलतियां कीं," उसने जांचकर्ताओं को बताया.

