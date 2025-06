Moiz Abbas Shah Killed: पाकिस्तान में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाला मेजर मोइज़ अब्बास ढेर, TTP आतंकियों ने मार गिराया

Moiz Abbas Shah Killed: आपको भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan Varthaman) तो याद ही होंगे. फरवरी 2019 में जब उनका विमान पाकिस्तान (Pakistan) में गिरा था, तो उन्हें पकड़ने वाले पाकिस्तानी कमांडो की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. अब खबर आ रही है कि अभिनंदन को पकड़ने वाला वह मुख्य आर्मी ऑफिसर, मेजर मोइज़ अब्बास, एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया है.

कहां और कैसे हुई मौत?

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, यह घटना मंगलवार को पाकिस्तान के दक्षिण वज़ीरिस्तान इलाके में हुई. यहां पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ चल रही थी. मेजर मोइज़ अब्बास, (Moiz Abbas Shah) जो पाकिस्तान की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG) का हिस्सा थे, इसी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और आतंकियों से लड़ते हुए मारे गए.

बयान में कहा गया है कि दोनों तरफ से हुई भीषण गोलीबारी में 11 आतंकी मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए. इस मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए.

मेजर अब्बास उस समय चर्चा में आए थे, जब 27 फरवरी 2019 को उन्होंने ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से पकड़ा था. उस समय जारी हुई तस्वीरों और वीडियो में वह अभिनंदन के साथ दिखाई दिए थे. पाकिस्तान में उन्हें एक हीरो के तौर पर देखा जाता था.

BIG: Pakistan Army officer Major Moiz Abbas from SSG who had captured Indian Air Force officer Wing Commander Abhinandan Varthaman in February 2019, has been killed in a clash with the Pakistani Taliban (TTP) in South Waziristan yesterday as per the Pakistani Media. pic.twitter.com/6bvWUWoJ7s

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 25, 2025