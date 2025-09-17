IND vs WI: भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में चंद्रपॉल की वापसी

वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

एंटीगुआ, 16 सितंबर : क्रिकेट वेस्टइंडीज (West Indies) ने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें तेजनारायण चंद्रपॉल ( Tejnarayan Chanderpaul) और एलिक अथानाजे की वापसी हुई है. सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक अहमदाबाद और दिल्ली में खेली जाएगी. यह सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. 2018 के बाद वेस्टइंडीज पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रही है. तेजनारायण चंद्रपॉल के साथ-साथ एलिक अथानाजे को भी मौका दिया गया है.

चंद्रपॉल और अथानाजे को शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया है, जबकि पियरे को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने वेस्टइंडीज चैंपियनशिप सर्वाधिक 41 विकेट लिए थे. चयन समूह ने आगामी सीमित ओवरों के कार्यक्रम की मांगों को देखते हुए, लाल गेंद की सीरीज के लिए गुडाकेश मोती को आराम देने का फैसला किया है, जिसका मुख्य आकर्षण अगले साल फरवरी और मार्च में होने वाला आईसीसी टी20 विश्व कप है. यह भी पढ़ें : BAN vs AFG, Asia Cup 2025: मुस्तफिजुर रहमान की घातक गेंदबाजी, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया

हेड कोच सैमी ने कहा, "उपमहाद्वीप में खेलना हमेशा एक चुनौती होती है, और हमने इन परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक टीम चुनी है. टेस्ट टीम के रूप में यह हमारी दूसरी सीरीज होगी, लेकिन एक बार जब हम अपने ब्रांड और टीम की योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि एक इकाई के रूप में हम क्या कर सकते हैं." सैमी ने कहा, "हाल ही में संघर्षों को देखते हुए चंद्रपॉल की वापसी शीर्ष क्रम में हमारी किस्मत बदलने में मददगार साबित होगी, और स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी ताकत और गुणों के कारण अथानाजे को भी टीम में शामिल किया गया है. खैरी को पहली बार हमारे दूसरे स्पिनर के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि परिस्थितियां मददगार होंगी."

क्रिकेट निदेशक माइल्स बास्कोम्ब ने टीम चयन के पीछे की सोच को रेखांकित करते हुए कहा, "टीम चयन के लिए हमारा दृष्टिकोण सोच-समझकर और सोच-समझकर बनाया गया है. हम प्रतिद्वंद्वी टीम, खेल की परिस्थितियों और विशिष्ट प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सफल होने के लिए आवश्यक कौशल पर विचार करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए खिलाड़ियों को शामिल करने का निर्णय न केवल उनके हालिया प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है, बल्कि यह भी ध्यान में रखकर लिया गया है कि हमारे पूल में कौन से खिलाड़ी इन सतहों पर, इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ, सकारात्मक परिणाम देने के लिए सबसे उपयुक्त हैं."

टीम 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी.

भारत के टेस्ट दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम:

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे, जेडन सील्स

पूरा दौरा कार्यक्रम:

पहला टेस्ट: अक्टूबर 2-6, 2025 -- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

दूसरा टेस्ट: 10-14 अक्टूबर, 2025 - अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली.