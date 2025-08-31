ZIM vs SL 2nd ODI 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर 2-0 से किया सीरीज पर कब्ज़ा, पथुम निसांका ने ठोका शतक, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

Sri Lanka(Photo credit: X/@OfficialSLC)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 31 अगस्त को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली श्रीलंका की टीम ने जिम्बाब्वे को 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 277 रन पर रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने 49.3 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को दिया 278 रनों का लक्ष्य, बेन करन ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे की ओर से बेन करन ने सबसे अधिक 79 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे. सिकंदर रज़ा ने नाबाद 59 रन की पारी खेल टीम को अंतिम ओवर तक संघर्ष की ताकत दी. क्लाइव मडांडे ने भी 36 रन बनाकर योगदान दिया. लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट गिराकर जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका. दुश्मंथा चमीरा ने 10 ओवर में 3 विकेट लिए, जबकि असिथा फर्नांडो ने 9 ओवर में 2 विकेट झटके हैं.