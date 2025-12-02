IND vs SA 2nd ODI 2025 Preview: दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की होगी वापसी या टीम इंडिया बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (बुधवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला जाएगा. रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रन से जीत दर्ज की. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने कमाल करते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को 349/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम सिर्फ 11/3 पर लड़खड़ा गई. हालांकि बाद में प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों ने शानदार वापसी की और मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन आख़िरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. अब रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में टीम इंडिया का लक्ष्य सीरीज़ पर कब्जा जमाना होगा.

पहले वनडे में भारत ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और ऋषभ पंत की जगह रुतुराज गायकवाड़ को नंबर-4 पर उतारा. गायकवाड़ एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं और इस पोज़ीशन पर खेलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. वह कम स्कोर बनाकर आउट हो गए. इसके बावजूद, उनकी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है. यह गायकवाड़-पंत अदला-बदली ही एकमात्र बदलाव हो सकता है, बाकी प्लेइंग इलेवन में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): दोनों टीमों के बीच अब तक 95 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे ODI 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): रोहित शर्मा, विराट कोहली, एडेन मार्करम, मार्को जेनसन, कुलदीप यादव ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): कुलदीप यादव बनाम एडेन मार्करम की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा विराट कोहली और नांद्रे बर्गर के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा ODI 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (बुधवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे ODI मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे ODI मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे ODI 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम संभावित XI: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन