India’s Likely Playing XI for 2nd ODI vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (मंगलवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला जाएगा. रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रन से जीत दर्ज की. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने कमाल करते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को 349/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. रांची में विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़कर तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, बने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम सिर्फ 11/3 पर लड़खड़ा गई. हालांकि बाद में प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों ने शानदार वापसी की और मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन आख़िरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. अब रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में टीम इंडिया का लक्ष्य सीरीज़ पर कब्जा जमाना होगा.

पहले वनडे में भारत ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और ऋषभ पंत की जगह रुतुराज गायकवाड़ को नंबर-4 पर उतारा. गायकवाड़ एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं और इस पोज़ीशन पर खेलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. वह कम स्कोर बनाकर आउट हो गए. इसके बावजूद, उनकी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है. यह गायकवाड़-पंत अदला-बदली ही एकमात्र बदलाव हो सकता है, बाकी प्लेइंग इलेवन में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है.

वहीं, यशस्वी जायसवाल भी पहले मैच में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे. ऐसे में गायकवाड़ के स्क्वाड में मौजूद होने से उन पर प्रदर्शन का दबाव रहेगा. अगर आने वाले मैचों में गायकवाड़ धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं और जायसवाल असफल होते हैं, तो आने वाली सीरीज़ में गायकवाड़ को ओपनिंग में मौका मिल सकता है, खासकर तब जब शुभमन गिल उपलब्ध नहीं होंगे. हालांकि यह बदलाव दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ में नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में विकल्प ज़रूर बन सकता है.

टॉप ऑर्डर: भारतीय ओपनिंग जोड़ी में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरेंगे. तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलेंगे, जिन्होंने पहले ही मैच में शतक जड़कर फॉर्म का शानदार परिचय दिया. नंबर चार पर रुतुराज गायकवाड़ को दोबारा मौका मिल सकता है, जबकि केएल राहुल पांचवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जो टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ साबित हुए.

मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स: ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर छठे नंबर पर खेलते रहेंगे, जबकि रवींद्र जडेजा सातवें नंबर पर बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देंगे. दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी टीम की बैलेंस बनाए रखती है.

स्पिन विभाग और ऑलराउंडर्स: पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव टीम के सबसे अहम स्पिनर के तौर पर खेलते रहेंगे. उनकी गेंदबाज़ी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है और टीम उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं करेगी.

तेज़ गेंदबाज़ी: तेज़ गेंदबाज़ी अटैक में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना तय माना जा रहा है. इन तीनों गेंदबाज़ों ने पहली जीत में महत्वपूर्ण विकेट लिए और डेथ ओवरों में दबाव भी संभाला.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.