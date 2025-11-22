PSL 2026 Prize Money: पाकिस्तान सुपर लीग के आगामी सत्र में होगा बड़ा बदलाव! दो नई टीमें होंगी शामिल, विजेता को मिलेगा मोटी रकम

PSL 2026 Prize Money: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का 11वां सीजन वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टूर्नामेंट को और बड़ा और आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अभी कई विवरण फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने कुछ महत्वपूर्ण और उत्साहजनक घोषणाएँ की हैं, जिनसे PSL 2026 पहले से बड़ा और बेहतर होने वाला है. नक़वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि PSL 2026 के लिए टीमों के लिए इनाम राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है. उनके अनुसार, PSL 2026 का विजेता 5 लाख डॉलर (लगभग ₹4.48 करोड़) की भारी-भरकम राशि जीतेगा. रनर-अप टीम को 3 लाख डॉलर दिए जाएंगे. कोलंबो में फिर आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखी गई दोनों टीमें– रिपोर्ट
इतना ही नहीं, क्रिकेट विकास के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करने वाले फ्रेंचाइज़ी को अलग से 2 लाख डॉलर का पुरस्कार मिलेगा. नक़वी ने उम्मीद जताई कि यह पहल टीमों को पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाने में और अधिक प्रोत्साहित करेगी. सबसे बड़ा अपडेट यह है कि PSL में अब दो नई टीमों को जोड़ने का फैसला किया गया है.
पीसीबी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी. इससे PSL 6 टीमों से बढ़कर 8 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट बन जाएगा. मुल्तान सुल्तान्स के 2018 में शामिल होने के बाद यह लीग का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है. नई फ्रेंचाइज़ियों के आने से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि बिज़नेस और फैन एंगेजमेंट के नए रास्ते भी खुलेंगे.
PSL 2026 इनामी राशि तालिका
|श्रेणी
|इनाम राशि (USD)
|लगभग भारतीय रुपये
|विजेता टीम
|$500,000
|₹4.48 करोड़
|रनर-अप
|$300,000
|₹2.69 करोड़
|सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट विकास फ्रेंचाइज़ी
|$200,000
|₹1.79 करोड़
फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुज़फ्फराबाद और गिलगित जैसी कई शहरों को नई टीमों के संभावित विकल्पों के रूप में शामिल किया गया है. नीलामी में वही बोलीदाता भाग लेंगे जिन्होंने तकनीकी मानकों को पूरा किया होगा. जीतने वाले बोलीदाता अपनी फ्रेंचाइज़ी का नाम और होम सिटी इन शॉर्टलिस्टेड शहरों में से चुन सकेंगे. अंतिम सूची 5 दिसंबर के बाद तय होगी. कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि फैसलाबाद और गिलगित की टीमें लगभग तय हैं, लेकिन पीसीबी ने इन अफवाहों का खंडन किया है. बोर्ड ने साफ कहा कि अंतिम चयन केवल आधिकारिक बोली प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा.