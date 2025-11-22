IND vs PAK, ICC T20 World Cup 2026: कोलंबो में फिर आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखी गई दोनों टीमें– रिपोर्ट

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारत टी20 वर्ल्ड कप( ICC T20 World Cup) 2026 में अपने खिताब की रक्षा करने के लिए तैयार है, जो फरवरी-मार्च में खेला जाएगा. मौजूदा चैंपियन होने के नाते टीम इंडिया के सामने बड़ी उम्मीदें हैं, और मौजूदा फॉर्म देखकर लगता है कि सुर्यकुमार यादव की अगुआई वाली यह टीम एक बार फिर टूर्नामेंट में अपनी दबदबा वाली मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है. हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया था, जिसमें फाइनल भी शामिल था. इन नतीजों ने साफ कर दिया कि टी20 क्रिकेट में भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे खड़ा है. अब खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारत और पाकिस्तान एक ही समूह में होंगे, जिससे एक बार फिर हाई-वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है. स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी में दोस्तों ने लगाया रंग, साथी खिलाड़ियों संग जमकर थिरकी दुल्हनिया, देखें वीडियो
क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान को USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ एक ही ग्रुप में रखा जाएगा. इस ग्रुप में केवल दो टेस्ट खेलने वाली टीमें भारत और पाकिस्तान होंगी, इसलिए दोनों के आगे बढ़ने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. भारत अपना अभियान USA के खिलाफ मैच से शुरू करेगा, जिसके बाद टीम नामीबिया, पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स का सामना करेगी.
भारत और पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेले जाने की संभावना है. यह फैसला दोनों देशों के बीच मौजूद उस समझौते के तहत लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के देश में जाकर टेस्ट या बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगे. ऐसे में यह मुकाबला श्रीलंका में एक न्यूट्रल स्थल पर होगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. चार ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में पांच टीमें होंगी. सबसे कठिन ग्रुप की चर्चा पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के साथ नेपाल और इटली जैसी टीमें होंगी. इस ग्रुप को ‘ग्रुप ऑफ डेथ’ कहा जा रहा है, क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी होने वाली है. सह-मेजबान श्रीलंका को भी एक मुश्किल ग्रुप मिला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल हैं. दूसरी ओर, 2025 के उप-विजेता दक्षिण अफ्रीका भी एक चुनौतीपूर्ण ग्रुप में होंगे, जहां उन्हें न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा से भिड़ना है. चाहेंगे कि टीम इंडिया अपने खिताब को बरकरार रखे।