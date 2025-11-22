PAK vs SL T20I Tri-Series 2025 Toss & Live Scorecard: श्रीलंका ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी को फैसला, पाकिस्तान को दिया पहले गेंदबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का तीसरा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी को फैसला किया हैं. वही, पाकिस्तान को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया हैं. यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी में आयोजित की जा रही है. इससे पहले लाहौर में पांच मैच खेले जाने थे, लेकिन इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते सभी मैचों को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया. अब पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीमें टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को अंतिम रूप दे रही हैं. टी20 ट्राई-सीरीज़ के तीसरे मुकाबलें में पाकिस्तान से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

श्रीलंका ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), फखर ज़मान, उस्मान खान (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका (कप्तान), जनिथ लियानागे, कामिंडू मेंडिस, वानिंदू हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा, विजयकांथ व्यासकांथ

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 मैच की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं है. फैंस इस मैच को किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकेंगे. हालांकि दर्शक अनौपचारिक स्रोत के रूप में Sports TV नामक यूट्यूब चैनल पर मुफ्त स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन यह किसी आधिकारिक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.