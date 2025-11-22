How To Watch PAK vs SL T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: टी20 ट्राई-सीरीज़ के तीसरे मुकाबलें में पाकिस्तान से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Pakistan vs Sri Lanka (Photo credit: LatestLY)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का तीसरा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली इस त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तीनों टीमों के लिए एक अहम तैयारी का मंच साबित होगी. पाकिस्तान को अपने पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत तो मिली, लेकिन टीम को आखिरी ओवरों में संघर्ष करना पड़ा. वहीं श्रीलंका को जिम्बाब्वे के हाथों 67 रनों से चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी, जहां 163 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए पूरी टीम सिर्फ 95 रन पर सिमट गई. अब दोनों टीमें जीत की राह पर लौटने के इरादे से आमने-सामने होंगी. कोलंबो में फिर आमने-सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखी गई दोनों टीमें– रिपोर्ट

इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान की जगह शामिल किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने पक्तिका प्रांत में सीमा तनाव और स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि श्रीलंका को तीसरी टीम बनाते हुए टूर्नामेंट तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा. श्रीलंका टीम हाल ही में पाकिस्तान पहुंची, लेकिन मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ 3-0 से हार चुकी है.

यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी में आयोजित की जा रही है. इससे पहले लाहौर में पांच मैच खेले जाने थे, लेकिन इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते सभी मैचों को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया. अब पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीमें टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को अंतिम रूप दे रही हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का तीसरा टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक टीवी पर इस मैच का प्रसारण नहीं देख पाएंगे.

भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 मैच की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं है. फैंस इस मैच को किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकेंगे. हालांकि दर्शक अनौपचारिक स्रोत के रूप में Sports TV नामक यूट्यूब चैनल पर मुफ्त स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन यह किसी आधिकारिक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.