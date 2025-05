Lahore Qalandars vs Karachi Kings, PSL 2025 24th Match Toss Update And Live Scorecard: कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Lahore Qalandars vs Karachi Kings, Pakistan Super League 2025 24th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 24वां मैच आज लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) कर रहे हैं. जबकि, कराची किंग्स की कमान डेविड वार्नर (David Warner) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस रोमांचक मुकाबले में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Lahore Qalandars vs Karachi Kings PSL 2025 Live Streaming: आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

कराची किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

- Shaheen Afridi said that we would bat first so losing toss is not a problem. #LQvKK pic.twitter.com/LjsEvmpDnC

- Kane Williamson is not playing again.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मुहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, डेरिल मिशेल, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, आसिफ अली, ऋषद हुसैन, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, आसिफ अफरीदी.

🚨 Pakistan Super League Toss News 🚨

Karachi Kings have won the Toss and have Elected to Bowl First against the Qalandars 💥🏏

Both the teams have made one change to their Lineups 👇🏟️🏏 #LQvKK #PSL2025 #Sportify pic.twitter.com/RVssapH1uO

— Sportify (@Sportify777) May 4, 2025