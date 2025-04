Karachi Kings vs Quetta Gladiators, PSL 2025 15th Match 1st Inning Scorecard: क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने कराची किंग्स के सामने रखा 143 रनों का टारगेट, हसन अली ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Karachi Kings vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2025 15th Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 15वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स (KK vs QG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में क्वेटा ग्लेडियेटर्स की अगुवाई सऊद शकील (Saud Shakeel) कर रहे हैं. जबकि, एसआरएच की कमान कराची किंग्स (David Warner) के कंधों पर हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि एक ओर कराची किंग्स अपनी अस्थिर फॉर्म को सुधारना चाहेंगे, तो दूसरी ओर क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से लय में लौटने की कोशिश करेंगे. यह भी पढ़ें: Karachi Kings vs Quetta Gladiators, PSL 2025 15th Match Toss Update And Live Scorecard: कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

डेविड वॉर्नर की कप्तानी में कराची किंग्स इस सीज़न में अब तक दो जीत और दो हार के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. उनकी टीम ने मुल्तान सुल्तांस और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में वॉर्नर की टीम इस मुकाबले में जीत के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स के मैच का स्कोरकार्ड

Quetta all out for 142! Faheem’s 43 the only highlight as Hasan Ali leads Karachi’s bowling charge. Can the Kings chase it?#TOKSports #KKvQG #PSLX pic.twitter.com/je52V2ZnlP

