Karachi Kings vs Quetta Gladiators, PSL 2025 15th Match Toss Update And Live Scorecard: कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 43rd Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 15वां मुकाबला आज यानी 25 अप्रैल को कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स (KK vs QG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में क्वेटा ग्लेडियेटर्स की अगुवाई सऊद शकील (Saud Shakeel) कर रहे हैं. जबकि, एसआरएच की कमान कराची किंग्स (David Warner) के कंधों पर हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि एक ओर कराची किंग्स अपनी अस्थिर फॉर्म को सुधारना चाहेंगे, तो दूसरी ओर क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से लय में लौटने की कोशिश करेंगे. इस रोमांचक मुकाबले में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: KAR vs QG PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

कराची किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

कराची किंग्स: डेविड वार्नर (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), जेम्स विंस, शान मसूद, ओमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, फवाद अली.

Kane Williamson is not in the Karachi Kings squad today, while Shan Masood makes his return. Quetta Gladiators have made three changes to their lineup#TOKSports #KKvQG #PSLX pic.twitter.com/zDqtJuiYse

— TOK Sports (@TOKSports021) April 25, 2025