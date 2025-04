KAR vs QG PSL 2025 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

कराची किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where to Watch Karachi Kings vs Quetta Gladiators Pakistan Super League 2025 Live Telecast: कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का 15वां मुकाबला 25 अप्रैल( शुक्रवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि एक ओर कराची किंग्स अपनी अस्थिर फॉर्म को सुधारना चाहेंगे, तो दूसरी ओर क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से लय में लौटने की कोशिश करेंगे. डेविड वॉर्नर की कप्तानी में कराची किंग्स इस सीज़न में अब तक दो जीत और दो हार के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. उनकी टीम ने मुल्तान सुल्तांस और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया था, लेकिन इसके बाद उन्हें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में वॉर्नर की टीम इस मुकाबले में जीत के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. पाकिस्तान सुपर लीग के अंक तालिका में टॉप पर इस्लामाबाद यूनाइटेड; मुल्तान सुल्तांस सबसे नीचें, यहां देखें अपडेटेड प्वॉइंट्स टेबल

साउद शकील की कप्तानी वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार की थी. उन्होंने पहले मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हराया था. लेकिन इसके बाद से टीम की फॉर्म गिर गई है. उन्हें लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. फिलहाल टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी लय वापस पाना चाहेगी.

कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का 15वां मुकाबला शुक्रवार, 25 अप्रैल को कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला रात 8:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा, जहां दोनों टीमें अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी

कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग भारत में कहां और कैसे देखें?

कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स PSL 2025 मुकाबले को लेकर भारतीय दर्शकों में भी काफी उत्सुकता है, लेकिन उनके लिए एक निराशाजनक खबर है. यह मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, जो दर्शक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मैच देखना चाहते थे, उनके लिए भी अब एक विकल्प कम हो गया है.

FanCode पर बंद हुआ लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प

भारत में PSL 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग पहले FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जा रही थी, लेकिन अब इस सेवा को रोक दिया गया है. जानकारी के अनुसार, हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में PSL की स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई है. इसका सीधा असर भारतीय दर्शकों पर पड़ा है जो PSL के मैच FanCode के ज़रिए देखा करते थे.