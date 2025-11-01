PAK vs SA 3rd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रिका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का तीसरा मुकाबला 01 नवंबर (शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रिका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी. पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मेजबान टीम को महज 110 रनों पर समेट दिया था. जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 13.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा लाहौर के मौसम का मिजाज

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Toss Update 🪙 🇵🇰 Pakistan have won the toss and elected to Bowl first. 🔁 Three changes for #TheProteas Men: Tony de Zorzi, Nandre Burger, and Lungi Ngidi are replaced by Lhuan-dré Pretorius, Andile Simelane, and Lizaad Williams. Here’s how we line up for the series decider!… pic.twitter.com/9mI8Pnu6Or — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2025

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एंडिले सिमलेन, लिजाड विलियम्स, ओटनील बार्टमैन

भारतीय दर्शक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.