PAK vs SA 3rd T20 2025, Lahore Weather Report: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? यहां जानें कैसा रहेगा लाहौर के मौसम का मिजाज

Gaddafi Stadium, Lahore(Credit: X/@arifamin045)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Lahore Weather Report: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का तीसरा मुकाबला 01 नवंबर (शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी. पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मेजबान टीम को महज 110 रनों पर समेट दिया था. फैहीम अशरफ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि सलमान मिर्जा ने 3 विकेट अपने नाम किए. जवाब में सैम अय्यूब और कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. सैम अय्यूब ने 38 गेंदों पर नाबाद 71 रनों की आतिशी पारी खेली और टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 होगा निर्णायक मुकाबला, जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम लाहौर में पूरी तरह फ्लॉप रही. पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस मुकाबले में टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह बिखर गया. डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. नतीजा यह हुआ कि टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 19.2 ओवर में 110 पर ढेर हो गई. अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को लाहौर में ही खेला जाएगा, जहां दक्षिण अफ्रीका को वापसी करने के लिए दमदार प्रदर्शन करना होगा.

लाहौर के मौसम का हाल(Lahore Weather Report)

लाहौर में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 मुकाबले से पहले मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को शहर में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है. तापमान दोपहर के समय लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और रात में 22 डिग्री तक रहेगा. नमी (ह्यूमिडिटी) बढ़ने की वजह से गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि ओस मैच के दूसरे हिस्से में बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है. कुल मिलाकर, मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहेगा और फैंस को पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकती है.