PAK vs SA 3rd T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 होगा निर्णायक मुकाबला, जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का तीसरा मुकाबला 01 नवंबर (शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी. पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मेजबान टीम को महज 110 रनों पर समेट दिया था. पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रिका निर्णायक मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

फैहीम अशरफ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि सलमान मिर्जा ने 3 विकेट अपने नाम किए. जवाब में सैम अय्यूब और कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. सैम अय्यूब ने 38 गेंदों पर नाबाद 71 रनों की आतिशी पारी खेली और टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम लाहौर में पूरी तरह फ्लॉप रही. पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस मुकाबले में टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह बिखर गया. डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. नतीजा यह हुआ कि टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 19.2 ओवर में 110 पर ढेर हो गई. अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को लाहौर में ही खेला जाएगा, जहां दक्षिण अफ्रीका को वापसी करने के लिए दमदार प्रदर्शन करना होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- साहिबजादा फरहान (PAK), क्विंटन डी कॉक (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- बाबर आज़म (PAK), टोनी डी ज़ोरज़ी (SA), डेवाल्ड ब्रेविस (SA), मैथ्यू ब्रीट्ज़के (SA), सलमान अली आगा (PAK) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- कॉर्बिन बॉश (SA), सैम अयूब (PAK) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- लुंगी एनगिडी (SA), फहीम अशरफ(PAK) आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: साहिबजादा फरहान (PAK), क्विंटन डी कॉक (SA), बाबर आज़म (PAK), टोनी डी ज़ोरज़ी (SA), डेवाल्ड ब्रेविस (SA), मैथ्यू ब्रीट्ज़के (SA), सलमान अली आगा (PAK), कॉर्बिन बॉश (SA), सैम अयूब (PAK), लुंगी एनगिडी (SA), फहीम अशरफ(PAK)

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में सैम अयूब (PAK) और उप-कप्तान के रूप में मैथ्यू ब्रीट्ज़के (SA) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.