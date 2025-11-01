PAK vs SA 3rd T20I 2025 Preview: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रिका निर्णायक मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का तीसरा मुकाबला 01 अक्टूबर (शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी. पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मेजबान टीम को महज 110 रनों पर समेट दिया. फैहीम अशरफ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि सलमान मिर्जा ने 3 विकेट अपने नाम किए. जवाब में सैम अय्यूब और कप्तान बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. सैम अय्यूब ने 38 गेंदों पर नाबाद 71 रनों की आतिशी पारी खेली और टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रिका को 9 विकेटों से रौंदकर 1-1 से सीरीज में की बराबरी, सैम अयूब ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम लाहौर में पूरी तरह फ्लॉप रही. पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस मुकाबले में टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह बिखर गया. डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. नतीजा यह हुआ कि टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 19.2 ओवर में 110 पर ढेर हो गई. अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को लाहौर में ही खेला जाएगा, जहां दक्षिण अफ्रीका को वापसी करने के लिए दमदार प्रदर्शन करना होगा.

टी20 में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): सईम अयूब, सलमान आगा, फहीम अशरफ, रीज़ा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के रीज़ा हेंड्रिक्स और पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज फहीम अशरफ की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज सईम अयूब बनाम कॉर्बिन बॉश की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय दर्शक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी