PAK vs SA 2nd T20I 2025 Live Scorecard: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रिका को 9 विकेटों से रौंदकर 1-1 से सीरीज में की बराबरी, सैम अयूब ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) से लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एकतरफा अंदाज़ में 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी. पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज़ साइम अय्यूब ने 38 गेंदों में नाबाद 71 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए टीम को महज 13.1 ओवर में जीत दिला दी. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रिका को मात्र 110 रनों पर किया ढेर, फ़हीम अशरफ़ ने लगाया विकेटों का चौका, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और उनका यह निर्णय सही साबित हुआ. साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई और 19.2 ओवर में मात्र 110 रनों पर सिमट गई. युवा ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3.2 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि सलमान मिर्ज़ा ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वहीं नसीम शाह को भी 2 विकेट मिले। साउथ अफ्रीका की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 और डोनोवन फेरेरा ने 15 रन बनाए, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज़ टिक नहीं सका.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत धमाकेदार रही. साइम अय्यूब और साहिबज़ादा फर्हान ने पहले विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी. फर्हान 28 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अय्यूब ने आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए चौके-छक्कों की बारिश की। उन्होंने अपनी 71 रन की नाबाद पारी में 38 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के लगाए. कप्तान बाबर आज़म 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान ने 112/1 का स्कोर बनाकर 41 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की. अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला इसी मैदान पर रविवार को खेला जाएगा, जहां सीरीज़ जीतने के लिए दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ उतरेंगी.