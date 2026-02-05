Philippines Fire Update: फिलीपींस में भीषण आग का तांडव, 1,000 घर जलकर राख, 5,000 लोग बेघर; VIDEO में देखें तबाही का मंजर

(Photo Credits News 18 Hindi)

Philippines Fire Update: दक्षिणी फिलीपींस के तावी-तावी प्रांत में स्थित बोंगाओ (Bongao) द्वीप पर मंगलवार रात लगी भीषण आग ने पूरी बस्ती को मलबे में तब्दील कर दिया है. आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, इस भयावह अग्निकांड में लगभग 1,000 छोटे घर जलकर खाक हो गए, जिससे कम से कम 5,000 लोग बेघर हो गए हैं. आग इतनी भीषण थी कि घनी आबादी वाले तटीय इलाके में इसे काबू पाने में दमकल कर्मियों को चार घंटे से अधिक का समय लगा.

रात के अंधेरे में भड़की लपटें

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, आग मंगलवार रात करीब 10:00 बजे 'बारंगाय लामियन' (Barangay Lamion) नामक तटीय इलाके में लगी. यह इलाका विशेष रूप से पानी के ऊपर बने लकड़ी के खंभों वाले घरों (Stilt Houses) के लिए जाना जाता है. तेज समुद्री हवाओं और लकड़ी, बांस व नारियल के पत्तों जैसी ज्वलनशील निर्माण सामग्री के कारण आग कुछ ही मिनटों में फैल गई. सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में रात के आसमान में उठती विशाल लपटें और काला धुआं साफ देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Rajasthan Bus Fire Breaks: मजदूरों से भरी बस में करंट दौड़ने के बाद लगी आग, दो की मौत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दुख जताया

फिलीपींस में भीषण आग का तांडव

बचाव कार्य में आईं बड़ी चुनौतियां

आग की भयावहता को देखते हुए बचाव टीमों को जमीन और समुद्र दोनों रास्तों का सहारा लेना पड़ा. इलाके में बने कई फुटब्रिज (पैदल पुल) आग की चपेट में आकर गिर गए, जिससे अग्निशमन दल और एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल हो गया. हजारों निवासियों ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी या नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे. स्थानीय आपदा प्रबंधन कार्यालय (MDRRMO) ने पुष्टि की है कि इस बड़े हादसे के बावजूद फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है.

राहत शिविरों में हजारों लोगों ने ली शरण

बेघर हुए 5,000 से अधिक लोगों को फिलहाल मिंडानाओ स्टेट यूनिवर्सिटी (MSU) के जिम और अन्य सरकारी इमारतों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में रखा गया है. बंगसामोरो (Bangsamoro) क्षेत्र के मुख्य मंत्री अब्दुलराउफ मैकाकुआ ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल भोजन, पीने का पानी, टेंट और चिकित्सा सहायता भेजने के आदेश दिए हैं. स्थानीय प्रशासन संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, जिसका शुरुआती अनुमान करीब 1.75 करोड़ फिलीपीन पेसो लगाया गया है.

आग लगने के कारणों की जांच जारी

हालांकि अभी तक आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इलाके में ईंधन का भंडारण भी आम बात है, जिसने आग को भड़काने में मदद की होगी. प्रशासन ने गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.