Best Penny Stocks 2026: 10 रुपए तक के ये पेनी स्टॉक्स कर सकते हैं मालामाल, यहां कब खरीदें और कितना समय होल्ड करें

(Photo: X)

Best Penny Stocks To Buy Under 10 Rs In 2026: 2026 में शेयर बाजार में 1 से 10 रुपए तक के पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) छोटे निवेशकों के बीच फिर से चर्चा में आए हैं. कम कीमत होने के बावजूद कुछ शेयरों ने पिछले साल जबरदस्त रिटर्न दिए हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि 2026 में सही चुनिंदा पॉजिशन हाई-रिटर्न अवसर प्रदान कर सकते हैं – बशर्ते सही समय और रिसर्च के साथ निवेश किया जाए. पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के फंडामेंटल, लिक्विडिटी और वॉल्यूम की जांच करना ज़रूरी है क्योंकि ये शेयर अक्सर वोलाटाइल होते हैं और उच्च जोखिम से जुड़े होते हैं. Adani Group Stocks: अदाणी एंटरप्राइजेज का मुनाफा तीसरी तिमाही में 90 गुना बढ़ा, अप्रैल–दिसंबर में EBITDA 11,985 करोड़ रुपये पहुंचा

2026 के बेस्ट Penny Stocks (₹1–₹10 रेंज)

शेयर का नाम अनुमानित प्राइस सेक्टर / टिप Ontic Finserve Ltd 1.20 रुपए वित्तीय सेवाएँ (Low Price Entry) Sundaram Multi Pap Ltd 1.67 रुपए निर्माण / कागज़ सेक्टर Kanani Industries Ltd 1.70 रुपए इंडस्ट्री / मैन्युफैक्चरिंग Prakash Steelage Ltd 4.77 रुपए स्टील / मेटल सेक्टर Svaraj Trading Ltd 7.40 रुपए ट्रेडिंग / कम प्राइस वैल्यू Goenka Business Ltd 8.30 रुपए बिज़नेस / ट्रेडिंग सेक्टर Neueon Corporation Ltd 9.30 रुपए टेक्नोलॉजी / उभरता सेक्टर

नोट: ये शेयर अत्यधिक VOLATILE और रिस्क्ड हो सकते हैं; इसलिए खरीद‍ारी से पहले खुद रिसर्च करना अनिवार्य है.

कब खरीदें? (Best Buying Time in 2026)

मार्केट की सामान्य गिरावट के दौरान (सेक्टर बॉटम फ़ेज)

कम वॉल्यूम के बावजूद वॉल्यूम स्पाइक दिखे तो

कॉर्पोरेट न्यूज या ऑर्डर/बोनस अनाउंसमेंट के बाद

बड़ी संस्थागत खरीदारी के संकेत मिलने पर.

FOMO (डर के चलते खरीदारी) कभी नहीं करें क्योंकि पेनी स्टॉक्स में भाव तेजी से गिर भी सकते हैं.

कितना समय होल्ड करें? (Holding Duration Guide)

रणनीति होल्डिंग अवधि शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग 1–3 महीने मिड-टर्म पोजिशन 6–12 महीने लॉन्ग-टर्म होल्ड 1–3 साल

2026 में मिड-टर्म और लॉन्ग-टर्म होल्ड को अधिक अवसर मिलता दिख रहा है, खासकर जब fundamentals मजबूत हों.

पेनी स्टॉक्स में निवेश के रिस्क (Important Risks)

वोलाटिलिटी ज्यादा – कीमतें तेजी से ऊपर-नीचे हो सकती हैं

लिक्विडिटी कम – बेचना मुश्किल होने पर नुकसान हो सकता है

फंडामेंटल ज़रूरी – केवल सस्ते भाव पर निवेश जोखिम भरा

स्कैम/पंप-एंड-डंप के मामले भी सामने आते हैं.

स्मार्ट इन्वेस्टर वह होता है जो डेटा-बैक्ड फैसले लेता है, न कि सिर्फ वक्त के हिसाब से FOMO में खरीदता है.

2026 में 1 से 10 रुपए रेंज के पेनी स्टॉक्स निवेशकों को कम पूंजी में बड़े अवसर दिला सकते हैं, लेकिन यह हाई-रिस्क/हाई-रिवार्ड सेगमेंट है. इसलिए

हमेशा खुद शोध करें

डेमैट/ट्रेडिंग अकाउंट रखें

वॉल्यूम, फंडामेंटल और मार्केट ट्रेंड पर नजर रखें.

(नोट: ये शेयर तेज़ उछाल दे सकते हैं अगर सही समय पर ENTRY & EXIT किया जाए, लेकिन बिना रिसर्च निवेश करना खतरनाक हो सकता है.)