Nick Jonas Recalls Premature Birth Of Daughter Malti: बेटी मालती की हालत देख डर उठे थे प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस, निक जोनास ने सुनाई प्री-मैच्योर बर्थ की आपबीती

Priyanka Chopra And Nick Jonas

Nick Jonas Recalls Premature Birth Of Daughter Malti: हॉलीवुड के जाने-माने गायक और अभिनेता निक जोनस ने हाल ही में अपनी बेटी मालती मेरी के जन्म से जुड़े मुश्किल पलों को याद करते हुए एक बेहद भावुक कहानी साझा की है. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी का जन्म समय से काफी पहले हो गया था और उसका वजन मात्र 765 ग्राम था, जिससे उसे बचाना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. इस दौरान निक जोनस अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें नम हो गईं. Priyanka Chopra Beach Look: प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में शेयर की तस्वीरें, बेटी मालती और पति निक जोनस के साथ मना रहीं छुट्टियां (View Pics)

प्रीमैच्योर जन्म और शुरुआती संघर्ष

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मेरी का जन्म जनवरी 2022 में हुआ था, जो निर्धारित समय से लगभग तीन महीने पहले था. जन्म के समय उसका वजन बेहद कम, केवल 765 ग्राम था, और उसे कई हफ्तों तक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में रखा गया था. निक ने बताया कि उस दौरान मालती का रंग बैंगनी पड़ गया था, जो उसकी नाजुक स्थिति का संकेत था. यह उनके और प्रियंका के लिए एक अत्यंत कठिन समय था, जब वे हर दिन अपनी बेटी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे.

भावुक पल और पिता का दर्द

एक हालिया साक्षात्कार में, जब निक जोनस से मालती के जन्म के बारे में पूछा गया, तो वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए. उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि मालती को बचाना मुश्किल हो सकता है. उस समय की अनिश्चितता और डर को याद करते हुए निक की आवाज भर्रा गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था, लेकिन प्रियंका और उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया.

मजबूत वापसी और परिवार का प्यार

आज, मालती मेरी एक स्वस्थ और खुशहाल बच्ची है, जो अपने माता-पिता के जीवन में खुशियां भर रही है. निक और प्रियंका अक्सर सोशल मीडिया पर मालती के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को भी खुशी मिलती है. मालती का संघर्षपूर्ण जन्म और उसके बाद की रिकवरी कई माता-पिता के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो समय से पहले जन्मे बच्चों के साथ ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. निक और प्रियंका ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि परिवार और एक-दूसरे का साथ ही उन्हें इस मुश्किल दौर से निकलने में मदद कर पाया.