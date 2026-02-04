Anurag Kashyap: एपस्टीन फाइल्स में अनुराग कश्यप का नाम, ईमेल में ‘Bollywood Guy’ कहकर किया गया संबोधित, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
(Photo Credits Twitter)

Anurag Kashyap Named in Epstein Files: कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी नई गोपनीय फाइलों (Epstein Files) के सार्वजनिक होने के बाद भारतीय फिल्म जगत में हड़कंप मच गया है. इन दस्तावेजों में मशहूर बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का नाम सामने आया है. अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) द्वारा 30 जनवरी को जारी किए गए लगभग 30 लाख दस्तावेजों में कश्यप को 'बॉलीवुड गाय' (Bollywood Guy) के रूप में संदर्भित किया गया है.

ईमेल चर्चा में नाम का खुलासा

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुराग कश्यप का नाम जेफरी एपस्टीन और उसके सहयोगियों-ज्यूसेप बर्सानी, गीनो यू और ओर्नेला कोराज़ा—के बीच हुए ईमेल संवाद में मिला है. यह बातचीत साल 2017 की है, जिसमें क्यूबा और शंघाई में होने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही थी. यह भी पढ़े:  Anurag Kashyap Brahmin Controversy: ‘मैं मर्यादा भूल गया…’ विवादित बयान के लिए अनुराग कश्यप ने फिर मांगी माफी

ईमेल के अनुसार, कश्यप को उन मेहमानों की सूची में रखा गया था जो बौद्ध धर्म, तकनीक और चिकित्सा पर आयोजित वर्कशॉप में शामिल होने वाले थे. गीनो यू नामक व्यक्ति ने कश्यप को 'मशहूर बॉलीवुड निर्देशक' और 'कूल पीपल' की श्रेणी में रखते हुए एपस्टीन को कार्यक्रम में आमंत्रित करने की कोशिश की थी.

क्या कश्यप और एपस्टीन की मुलाकात हुई थी?

यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इन फाइलों में नाम होने का अर्थ यह नहीं है कि अनुराग कश्यप किसी गलत गतिविधि में शामिल थे. दस्तावेजों से अब तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि कश्यप और एपस्टीन कभी एक ही समय पर एक ही स्थान पर मौजूद थे.

कश्यप का नाम मुख्य रूप से एक संभावित वक्ता या प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में लिया गया था. ईमेल में बेन गोएर्टज़ेल, ब्रूस डेमर और डीजे स्पूकी जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय नामों का भी उल्लेख है. जेफरी एपस्टीन की ओर से कश्यप के संदर्भ में कोई सीधा जवाब इन ईमेल श्रृंखलाओं में नहीं मिला है.

नंदिता दास और अन्य भारतीय हस्तियों का जिक्र

अनुराग कश्यप के अलावा, अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास का नाम भी इन फाइलों में मिला है. 2015 के एक ईमेल में जेम बेंडेल नामक व्यक्ति ने एपस्टीन को ब्रिटेन के 'लेक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल' में आमंत्रित किया था, जहां नंदिता दास को एक वक्ता के रूप में शामिल होना था.

इसके अलावा, इन फाइलों में अनिल अंबानी, दीपक चोपड़ा और दलाई लामा जैसी हस्तियों के कार्यक्रमों या संदर्भों का भी जिक्र है, जिसने दुनिया भर के नेटिजन्स को चौंका दिया है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इन खुलासों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेषकर रेडिट (Reddit) और एक्स (X), पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. जहां कुछ लोग इसे 'गूगल सर्च' जैसी सामान्य जानकारी बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे गंभीर मान रहे हैं.

एक यूजर ने मजाक में लिखा, "यह एपस्टीन की फाइल है या चित्रगुप्त का खाता? इसमें तो हर किसी का नाम है."

वहीं, एक अन्य वर्ग का मानना है कि केवल नाम होने से किसी को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली लोगों को अक्सर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया जाता है.