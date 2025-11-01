PAK vs SA 3rd T20I 2025 Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिया 140 रनों का टारगेट, पाक गेंदबाजों के सामने लाचार दिखी प्रोटियाज बल्लेबाज, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का तीसरा मुकाबला 01 नवंबर (शनिवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ. दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 139 रन ही बना सकी. अब पाकिस्तान के सामने सीरीज जीतने के लिए 140 रनों का लक्ष्य है. पाकिस्तान ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रिका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही. क्विंटन डि कॉक (0) और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (0) दोनों बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. रीजा हेंड्रिक्स ने 34 रन बनाए, लेकिन उन्होंने 36 गेंदों में केवल 2 चौके लगाए और रनगति को बढ़ाने में नाकाम रहे. वहीं डिवाल्ड ब्रेविस ने 21 रन बनाए, जबकि कप्तान डोनोवन फेरेरा ने 14 गेंदों में 29 रन की तेज़ पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे. इसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 30 रन बनाए और टीम को किसी तरह 139 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर कहर बनकर टूटे और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए. वहीं उस्मान तारिक और फैहीम अशरफ ने 2-2 विकेट हासिल किए. सलमान मिर्ज़ा ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट लिया. अब पाकिस्तान के पास 140 रनों का आसान लक्ष्य है और उसके बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वे बिना किसी गलती के इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करें। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की नज़रें शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर मैच में वापसी करने पर होंगी.