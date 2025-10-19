Mitchell Starc World's Fastest Ball: क्या मिचेल स्टार्क ने फेंकी क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद? रोहित शर्मा को किया 176.5 KMH की रफ्तार से गेंद; जानिए वायरल तस्वीर की सच्चाई

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्‍ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (India Tour of Australia) 2025 का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. जिसमें मेज़बान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट से हराया. बारिश से बाधित इस मैच में परिणाम DLS पद्धति के तहत तय किया गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे में अपनी धुआंधार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. स्टार्क ने 5 ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन उनका एक गेंदबाजी क्षण जबरदस्त चर्चा में आया. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में दर्ज की पहली जीत, भारत को 7 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई बढ़त, देखें मैच का स्कोरकार्ड

स्टार्क की पहली गेंद रोहित शर्मा को गेंदबाजी करते हुए 176.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर मापा गया, जो क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद से भी तेज है. इस रिकॉर्ड ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और क्रिकेट प्रेमी इस रफ्तार को लेकर बहस में लग गए. लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह दरअसल एक तकनीकी त्रुटि थी.

वायरल तस्वीर

Mitchell Starc bowled at 176.5khp😱😰 pic.twitter.com/JKam8qSpOW — jataayu (@WoKyaHotaHai) October 19, 2025

वास्तव में, स्टार्क की असली गेंद की रफ़्तार लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई, जो भी काफी तेज मानी जाती है. उन्होंने रोहित शर्मा को अपनी विविध लंबाई और पर्थ के मैदान से निकलने वाली उठान के साथ काफी परेशान किया. 4वें ओवर में, जॉश हेज़लबुल ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया. रोहित बल्ले से सिर्फ 8 रन ही बना पाए और वे निराश होकर पवेलियन लौट गए.

जानिए वायरल तस्वीर की सच्चाई

इसके बाद स्टार्क ने विराट कोहली को भी महज 8 गेंदों में शून्य पर आउट किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत से ही बड़ा बढ़त मिली. इसलिए, 176.5 किमी प्रति घंटा की रिकॉर्ड रफ्तार वाली गेंद कोई वास्तविकता नहीं थी, बल्कि केवल स्पीड गन की एक तकनीकी गड़बड़ी थी. स्टार्क ने फिर भी अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दी. यह लेख फैक्ट चेक के साथ मिचेल स्टार्क की प्रभावशाली गेंदबाजी को उजागर करता है और वायरल मुद्दे को स्पष्ट करता है.