Bangladesh Beat Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से रौंदा, लिटन दास ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें BAN बनाम HK मैच का स्कोरकार्ड

लिटन दास (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने हांगकांग को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने जीत के साथ आगाज किया. वहीं, हांगकांग की टीम इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में हांगकांग ने बांग्लादेश को दिया 144 रनों का लक्ष्य, निजाकत खान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Scorecard)

Bangladesh defeated Hong Kong China by 7 wickets. - Litton Das and Tanzim Hasan Sakib are the star performers.#BANvHK pic.twitter.com/eADjnA47A2 — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) September 11, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी हांगकांग की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 30 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद जीशान अली और निजाकत खान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 71 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 143 रन बनाए. हांगकांग की तरफ से निजाकत खान ने सबसे ज्यादा 42 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान निजाकत खान ने 40 गेंदों पर दो चौका और एक छक्का लगाए. निजाकत खान के अलावा सलामी बल्लेबाज जीशान अली ने 30 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को तस्कीन अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद, तंज़ीम हसन साकिब और रिशद हुसैन ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. तस्कीन अहमद, तंज़ीम हसन साकिब और रिशद हुसैन के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 144 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. बांग्लादेश की टीम ने 17.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. बांग्लादेश की तरफ से कप्तान लिटन दास ने सबसे ज्यादा 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान लिटन दास ने 39 गेंदों पर छह चौका और एक छक्का लगाए. लिटन दास के अलावा तौहीद हृदोय ने नाबाद 35 रन बटोरे.

वहीं, हांगकांग की टीम को आयुष शुक्ला ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. हांगकांग की ओर से अतीक इक़बाल ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. अतीक इक़बाल के अलावा आयुष शुक्ला ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

हांगकांग की बल्लेबाजी: 143/7, 20 ओवर (जीशान अली 30 रन, अंशुमन रथ 4 रन, बाबर हयात 14 रन, निजाकत खान 42 रन, यासिम मुर्तजा 28 रन, ऐजाज खान 2 रन, किंचित शाह 0 रन, कल्हन चल्लू नाबाद 4 रन और एहसान खान नाबाद 2 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 2 विकेट, तंज़ीम हसन साकिब 2 विकेट और रिशद हुसैन 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 144/3, 17.4 ओवर (परवेज़ हुसैन इमोन 19 रन, तंज़ीद हसन तमीम 14 रन, लिटन दास 59 रन, तौहीद हृदोय नाबाद 35 रन और जेकर अली नाबाद 0 रन.)

हांगकांग की गेंदबाजी: (आयुष शुक्ला 1 विकेट और अतीक इक़बाल 2 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.