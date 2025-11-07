How To Watch IND vs AUS 5th T20I 2025 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया आखिरी टी20 में होगी कांटे की टक्कर; जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए है. कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेले गए पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा था. अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पांचवां टी20 जीतकर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया करेगी वापसी या टीम इंडिया जमाएगी सीरीज पर कब्जा, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने टीम को शुरुआती हार के बाद जोरदार वापसी दिलाई. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. हालांकि बल्लेबाजी में अभी भी निरंतरता की कमी दिखी है, जहां केवल टॉप ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ही लय में नज़र आए हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की युवा और अनुभवहीन टीम के लिए यह मुकाबला गर्व बचाने का मौका होगा. मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम पांचवें और आखिरी टी20 में जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और निर्णायक मुकाबला ब्रिसबेन के द गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में IND vs AUS पांचवां टी20 2025 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.