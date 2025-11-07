IND vs AUS 5th T20I 2025 Preview: आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया करेगी वापसी या टीम इंडिया जमाएगी सीरीज पर कब्जा, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के द गाबा (The Gabba) स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए है. कैरारा ओवल (Carrara Oval) में खेले गए पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा था. अब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पांचवां टी20 जीतकर 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बिक्री पर मंडरा रहा सस्पेंस, गौतम अडानी, आदर पूनावाला के बाद इस दिग्गज की पड़ी नजर

इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने टीम को शुरुआती हार के बाद जोरदार वापसी दिलाई. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. हालांकि बल्लेबाजी में अभी भी निरंतरता की कमी दिखी है, जहां केवल टॉप ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ही लय में नज़र आए हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की युवा और अनुभवहीन टीम के लिए यह मुकाबला गर्व बचाने का मौका होगा. मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम पांचवें और आखिरी टी20 में जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी.

टी20 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS Head to Head Records): भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 22 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 13 मुकाबलों में जीत मिली है. दो मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs AUS Key Players To Watch Out): भारत के लिए अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, सूर्यकुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर अहम खिलाड़ी रहेंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, टिम डेविड, नाथन एलिस और एडम ज़म्पा पर सभी की निगाहें टिकी होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs AUS Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मिचेल मार्श और जसप्रीत बुमराह के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. वही, दोनों टीमों के पास शुभमन गिल, अक्षर पटेल, टिम डेविड, जेवियर बार्टलेट जैसे कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs AUS T20I Series) का पांचवां और निर्णायक मुकाबला ब्रिसबेन के द गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में IND vs AUS पांचवां टी20 2025 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन (IND vs AUS 5th T20I 2025 Likely Playing XI):

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वार्शुइस, ज़ेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा