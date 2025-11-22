AUS vs ENG 1st Test 2025 Day 2 Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8  विकेट से हराकर का एशेज की आगाज, ट्रैविस हेड ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक. यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर(शुक्रवार) से 22 नवंबर(शनिवार) तक पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला गया. पहले एशेज टेस्ट में कंगारू टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को आठ विकेट से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस मुकाबले में मिचेल स्टार्क और ट्रैविस हेड ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हीरो रहे. स्टार्क ने पूरे मैच में कुल 10 विकेट झटके, जबकि हेड ने तेजतर्रार शतक लगाकर लक्ष्य का पीछा बेहद आसान बना दिया. ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई, 9 विकेट खोकर जोड़ें 123 रन, इंग्लैंड अभी भी 49 रन से आगे, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

मैच की शुरुआत इंग्लैंड के टॉस जीतकर बैटिंग चुनने के फैसले से हुई, लेकिन यह कदम उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ. इंग्लैंड की पहली पारी 172 रन पर सिमट गई. हैरी ब्रुक ने 52 रन की जिम्मेदार पारी खेली, जबकि ओली पोप ने 46 रन जोड़े. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाते हुए 7 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को शुरू से ही दबाव में डाल दिया.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली और टीम 132 पर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 ओवर में 5 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया. कंगारू टीम की ओर से एलेक्स कैरी ने 26 और कैमरन ग्रीन ने 24 रन बनाए.

दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ाती दिखी. टीम 164 रन पर ढेर हो गई. गस एटकिंसन ने 32 गेंद में 37 रन बनाकर कुछ कोशिश की, जबकि ओली पोप ने 33 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट लिए और ब्रेंडन डॉगेट ने 3 विकेट हासिल कर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया.

लक्ष्य 205 रन का था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. ट्रैविस हेड ने 83 गेंद में 123 रन की तूफानी पारी खेली और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 51 रन बनाकर जीत को पक्का किया. इंग्लैंड की ओर से केवल ब्राइडन कार्स दो विकेट लेने में सफल रहे. मिचेल स्टार्क को उनके मैच भर के शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 7/58 और दूसरी पारी में 3 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा, जबकि इंग्लैंड को अगले मुकाबले में मजबूत वापसी करनी होगी.