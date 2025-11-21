AUS vs ENG 1st Test 2025 Day 1 Scorecard, Stumps: ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई, 9 विकेट खोकर जोड़ें 123 रन, इंग्लैंड अभी भी 49 रन से आगे, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर(शुक्रवार) से पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. एशेज़ 2025 के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल रोमांच से भरपूर रहा, जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में सिर्फ 123 रन पर रोककर मैच पर पूरी पकड़ बना ली. इंग्लैंड की घातक गेंदबाज़ी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ ताश के पत्तों की तरह बिखरते नज़र आए. पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बेन स्टोक्स ने कप्तानी के साथ गेंदबाज़ी में भी कमाल दिखाया और 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके. जोफ्रा आर्चर ने भी 9 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. ब्रायडन कार्स ने स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा जैसे बड़े बल्लेबाज़ों को आउट कर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलेक्स कैरी ने 26 रन और कैमरून ग्रीन ने 24 रन बनाए, जबकि बाकी बल्लेबाज़ फ्लॉप रहे. स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया 123/9 पर थी और 49 रनों से पीछे थी. इंग्लैंड अब दूसरे दिन बढ़त को बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश करेगा.

एशेज़ 2025 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी उतार-चढ़ाव से भरी रही, जिसमें पूरी टीम 32.5 ओवर में 172 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए बेहद खराब रही जब ज़ैक क्रॉली बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद बेन डकेट ने 21 तेज़ रन बनाकर कुछ तेजी लाई, लेकिन स्टार्क ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया.

ओली पोप (46) और हैरी ब्रूक (52) ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी की. पोप ने 58 गेंदों पर 4 चौकों के साथ धैर्य दिखाया, जबकि ब्रूक ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 61 गेंदों पर 52 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाया. विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने भी 22 गेंदों में 33 रनों की तेज़ पारी खेली.

इंग्लैंड की पारी की पूरी कहानी मिचेल स्टार्क के इर्द-गिर्द घूमती रही. स्टार्क ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट झटके. उनके अलावा ब्रेंडन डॉगेट ने 2 विकेट और कैमरून ग्रीन ने 1 विकेट लिया. इंग्लैंड की टीम भले ही 172 पर सिमट गई.