Australia vs England, 1st Test Match Live Toss And Scorecard Update: पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st Test Match Live Toss And Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 21 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में खेला जा रहा हैं. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमों इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 1st Test Match Pitch Report And Weather Update: पर्थ में इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला (Australia vs England 1st Test Live Toss Update)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 1st Test Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्से, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़ी सीरीज की जीत से शुरुआत करना चाहेगी. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इंग्लैंड की टीम अपना दबदबा बनाना चाहेगी. बेन स्टोक्स के लिए यह इंग्लैंड के सबसे सफल और असरदार कप्तान में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका है. जिन्होंने हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टीम में बदलाव लाए हैं. ऑस्ट्रेलिया एशेज के पहले मैच में नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना खेलेगा. क्योंकि कमिंस चोट से उबर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और झटका लगा है. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बतौर कार्यवाहक कप्तान मैदान पर उतरेंगे. चोटिल जोश हेजलवुड भी पहले मैच से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को पर्थ टेस्ट के लिए फिट और उपलब्ध घोषित किया गया है. ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15 टेस्ट में से इंग्लैंड ने 13 गंवाए और दो ड्रॉ खेले हैं. जबकि एक भी जीत नहीं मिल सकी. आखिरी बार 2010-11 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.